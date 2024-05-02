Antalya Turizminde Rekor Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Turizminde Rekor Artış

Antalya Turizminde Rekor Artış

Antalya, turizmde yeni bir rekora imza atarak yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladı. Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Ayrıca Nisan ayında da tüm zamanların en yüksek turist sayısı kaydedildi. Almanya, Rusya ve İngiltere en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı. Fransız ziyaretçi sayısı ise yüzde 52 arttı.

02.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Turizmin başkenti Antalya, turizmde yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yıl, yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 686 bin 284 kişiyi ağırlayan Antalya'yı, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 14,10 artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaret etti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci sırada yer aldı.

Yılın ilk dört ayında yüzde 14,10 artış yakalayan Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sayı, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Tüm zamanların en yüksek Nisan ayı verisi

Nisan ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildi. Bu, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı verisi oldu. 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya, Nisan ayında birinci sırada yer alırken onu 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.

İlk dört ayda en çok turist Almanya'dan

Yılın ilk dört ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu. Rusya Federasyonu'nun 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Fransız ziyaretçi sayısı yüzde 52 arttı

Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 32, Polonya'nın yüzde 30, İran'ın yüzde 52, Belçika'nın yüzde 42, Ukrayna'nın yüzde 51 ve Fransa'nın yüzde 52 oranlarında artış kaydetmesi dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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