Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turizm sektöründe Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Polonya gibi başka ülkelerin de önemli partnerler olduğunu belirtti. Şahin, turizm gelirlerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ve hedeflerinin 2025 yılında 100 milyar dolarlık bir turizm pastasına ulaşmak olduğunu söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise Türkiye'nin turizmde önemli bir yere geldiğini ve 2024'ün tam anlamıyla toparlanma yılı olacağını ifade etti.

20.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Turizmde Almanya ve İngiltere en büyük partnerlerimizden. Bunların yanına Polonya gibi başka ülkeler de eklendi. Rusya, Ukrayna pazarından vazgeçmek yok ama sepeti çeşitlendirmek önemliydi, bu anlamda turizm sepetimiz çeşitlendi" dedi.

Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) kentteki bir otelde düzenlenen şubat ayı geleneksel toplantısında, turizm sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kentte trafik konusunda ciddi problem olduğunu dile getiren Şahin, bununla ilgili hazırlıklar yaptıklarını, en azından palyatif çözümlerle sorunu azaltmaya çalıştıklarını aktardı.

Havalimanında yoğun çalışma olduğuna dikkati çeken Şahin, 2025 başında havalimanında çok ciddi rahatlama olacağını söyledi.

Belek, Kundu, Side gibi turistik yollarda kaliteli ulaşım için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şahin, "Turizmde pasta 1,7 trilyon dolar. Bu pastadan yüzde 1 alsak 170 milyar dolar eder. Bunu yapabiliriz. Şu anda 54 milyar dolardayız, bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar. Buna rahat ulaşırız. 4-5 yıl içinde 100 milyar dolar hedefimiz var. Buna ulaşabileceğimizi görebiliyoruz. Almanya ve İngiltere en büyük partnerlerimizden. Bunların yanına Polonya gibi başka ülkeler de eklendi. Rusya, Ukrayna pazarından vazgeçmek yok ama sepeti çeşitlendirmek önemliydi. Bu anlamda turizm sepetimiz çeşitlendi." ifadelerini kullandı.

"2024 tam anlamıyla toparlanma yılı olacak"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da Türkiye turizminin önemli bir yere getirilmesi için ciddi emek harcadıklarını söyledi.

Turizmde 2023'ün sürdürülebilirlik, teknoloji, kültürel deneyimler, sağlık ve güvenlik trendlerinin küresel turizm alanında yükseldiği yıl olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Sürdürülebilir ve çevre dostu seyahat seçeneklerine giderek daha fazla öncelik verilmesi, karbon ayak izini azaltan uçuşlar, yeşil konaklama ve ekolojik açıdan bilinçli turist faaliyetleri seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynamaya başladı. 2023'te dünya genelinde tahmini 1 milyar 286 milyon uluslararası turist gecelemesi olmuş. Bu rakam 2022'ye göre yüzde 34 artışa geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaloğlu, ABD'nin 2023'te turizmden yıllık 150 milyar doları aşan gelir elde ederek en yüksek veriye ulaştığına değinerek, "Türkiye'siz ve Antalya'sız bir dünya turizmi, Avrupa ve Akdeniz turizmi asla olamaz. 2024 tam anlamıyla toparlanma yılı olacak, ilk defa 2019'un üzerine yüzde 2 olarak çıkılacak." dedi.

Toplantıya Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Antalya, Polonya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 04:32:51. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement