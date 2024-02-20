Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm sepetimiz çeşitlendi

Ekonomi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Turizmde Almanya ve İngiltere en büyük partnerlerimizden. Bunların yanına Polonya gibi başka ülkeler de eklendi. Rusya, Ukrayna pazarından vazgeçmek yok ama sepeti çeşitlendirmek önemliydi, bu anlamda turizm sepetimiz çeşitlendi" dedi.

Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) kentteki bir otelde düzenlenen şubat ayı geleneksel toplantısında, turizm sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kentte trafik konusunda ciddi problem olduğunu dile getiren Şahin, bununla ilgili hazırlıklar yaptıklarını, en azından palyatif çözümlerle sorunu azaltmaya çalıştıklarını aktardı.

Havalimanında yoğun çalışma olduğuna dikkati çeken Şahin, 2025 başında havalimanında çok ciddi rahatlama olacağını söyledi.

Belek, Kundu, Side gibi turistik yollarda kaliteli ulaşım için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şahin, "Turizmde pasta 1,7 trilyon dolar. Bu pastadan yüzde 1 alsak 170 milyar dolar eder. Bunu yapabiliriz. Şu anda 54 milyar dolardayız, bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar. Buna rahat ulaşırız. 4-5 yıl içinde 100 milyar dolar hedefimiz var. Buna ulaşabileceğimizi görebiliyoruz. Almanya ve İngiltere en büyük partnerlerimizden. Bunların yanına Polonya gibi başka ülkeler de eklendi. Rusya, Ukrayna pazarından vazgeçmek yok ama sepeti çeşitlendirmek önemliydi. Bu anlamda turizm sepetimiz çeşitlendi." ifadelerini kullandı.

"2024 tam anlamıyla toparlanma yılı olacak"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da Türkiye turizminin önemli bir yere getirilmesi için ciddi emek harcadıklarını söyledi.

Turizmde 2023'ün sürdürülebilirlik, teknoloji, kültürel deneyimler, sağlık ve güvenlik trendlerinin küresel turizm alanında yükseldiği yıl olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Sürdürülebilir ve çevre dostu seyahat seçeneklerine giderek daha fazla öncelik verilmesi, karbon ayak izini azaltan uçuşlar, yeşil konaklama ve ekolojik açıdan bilinçli turist faaliyetleri seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynamaya başladı. 2023'te dünya genelinde tahmini 1 milyar 286 milyon uluslararası turist gecelemesi olmuş. Bu rakam 2022'ye göre yüzde 34 artışa geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaloğlu, ABD'nin 2023'te turizmden yıllık 150 milyar doları aşan gelir elde ederek en yüksek veriye ulaştığına değinerek, "Türkiye'siz ve Antalya'sız bir dünya turizmi, Avrupa ve Akdeniz turizmi asla olamaz. 2024 tam anlamıyla toparlanma yılı olacak, ilk defa 2019'un üzerine yüzde 2 olarak çıkılacak." dedi.

Toplantıya Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.