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Ekonomi

Antalya Vergi Bilinciyle Öne Çıkıyor

Antalya Vergi Bilinciyle Öne Çıkıyor

Defterdar Karayılan, Antalya'nın yüksek vergi tahsilat oranını ve tarımın katkısını vurguladı.

25.02.2025 14:37
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Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya'nın, vergisini ödeyen, vergiye uyumlu bir kent olduğunu ifade ederek, "Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar kesintisiz üretim yapan bir il. Kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz. Antalya'da tarım lokomotif bir sektör, tarımın vergiye katkısı da önemli boyutta" dedi.

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, 36. Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Ziyarette Antalya ekonomisi konuşuldu. 36. Vergi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Karayılan, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antalya Ticaret Borsamız, Antalya ekonomisine katkı sağlayan, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip, Antalya'nın en önemli kurumlarındandır" dedi. Tarım, turizm ve ticarette önemli çalışmaların yürütüldüğü Antalya'nın, vergisini ödeyen, vergiye uyumlu bir kent olduğunu ifade eden İlhan Karayılan, "Antalya vergiyle barışık bir ilimiz. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar kesintisiz üretim yapan bir il. Kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz. Antalya'da tarım lokomotif bir sektör, tarımın vergiye katkısı da önemli boyutta" diye konuştu.

Antalya vergi tahsilat oranında yüzde 90'a çıktı

Antalya'nın bütçe gelirinin yaklaşık 134 milyar lira olduğunu, 97 milyar lira da harcaması olan bir şehir olduğunu bildiren Defterdar İlhan Karayılan, "Antalya, 40 milyar liraya yakın artısı olan şehir. Bütçeye artı değer sağlayan ender şehirlerimizden" dedi. Antalya'da vergi tahsilat oranının da yüksek olduğuna dikkat çeken Karayılan, "2020 sonrasında vergi tahsilat oranlarında yüzde 10 artışımız var. Antalya, yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geliyor. Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız" diye konuştu. Karayılan, kayıt dışı ve vergi adaleti konusunda denetim ve tahsilata çok önem verdiklerini vurgularken, "Denetim verimliliğimiz çok yüksek" dedi. Karayılan, ATB Başkanı Çandır'a kurumsal iş birliği için teşekkür etti.

"Antalya ile gurur duyuyorum"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın vergi borcuna sadık bir kent olduğunu kaydetti. Çandır, "Türkiye'de toplanan vergide ilk 6'da yer alıyoruz. Ancak Antalya göründüğünden fazla vergi üreten bir şehir. Yıllardır bunu dile getiriyoruz" dedi. Antalya'da faaliyet gösteren turizm ve finans sektörünün merkezlerinin Antalya'da olmadığını belirten Çandır, "Aslında teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yüzde 90 tahsilat oranına sahip Antalya ile gurur duyduğunu ifade eden Ali Çandır, "Antalya, vergi tahsilat oranında Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor" dedi. Başkan Çandır, vergi dairesi çalışanlarının ve mükelleflerin 36. Vergi Haftası'nı kutlarken, İlhan Karayılan'a ziyareti ve kurumsal iş birliği için teşekkür etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Vergi Haftası, antalya, Ekonomi, Turizm, Finans, Tarım, Son Dakika

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