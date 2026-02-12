Antarktika'da 'Yılın Kareleri' Oylaması

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Antarktika'da Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

Sefere katılan bilim insanları, Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda AA tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında en beğendikleri kareleri belirledi.

Ekip, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi" fotoğrafını seçerek, "Burada benim hemen dikkatimi çeken bir fotoğraf var. Antarktika'dan çekilmiş bir fotoğraf. Bir fokun arkasında bir bilim insanı zorlu şartlarda çalışıyor. Bunu oylayacağım." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını tercih eden Başar, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçti."

Prof. Dr. Başar, oylama sonrası yaptığı açıklamada, 10 yıldır Antarktika'ya geldiklerini belirterek, burada yaptıkları tüm çalışmaların Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Birçok fotoğraf ve video kayıtları yapıldığını anlatan Başar, "Bunlar gerçekten burayı anlamak için çok değerli ve önemli eserler. Bu arkadaşların değerli katkıları çalışmalarımızın dünya basınına ve dünyaya tanıtılmasına oldukça faydalı oluyor. Bu zorlu şartlarda Antarktika'da bilim yapmak da fotoğraf çekmek de haber yapmak da çok zor. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık." diye konuştu.

Akademisyen ve astsubaydan ortak oylama

Sefer katılımcısı akademisyen Dr. Mustafa Fahri Karabulut ile astsubay Muharrem İspekter ise ortak oylama yaptı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi" isimli karelerini seçen ikili, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Karabulut ve İspekter, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli kareleri tercih etti.

Sefere katılan ekipten Gözde Yeşiltaş İmamoğlu ile Diğdem Yıldız da tercihlerini aynı karelerden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat"ta Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" isimli fotoğraflarını oylayan ikili, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçti."

İmamoğlu ve Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.