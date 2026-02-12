Antarktika'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antarktika'da 'Yılın Kareleri' Oylaması

12.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Antarktika'da Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

Sefere katılan bilim insanları, Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda AA tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında en beğendikleri kareleri belirledi.

Ekip, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi" fotoğrafını seçerek, "Burada benim hemen dikkatimi çeken bir fotoğraf var. Antarktika'dan çekilmiş bir fotoğraf. Bir fokun arkasında bir bilim insanı zorlu şartlarda çalışıyor. Bunu oylayacağım." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını tercih eden Başar, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçti."

Prof. Dr. Başar, oylama sonrası yaptığı açıklamada, 10 yıldır Antarktika'ya geldiklerini belirterek, burada yaptıkları tüm çalışmaların Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Birçok fotoğraf ve video kayıtları yapıldığını anlatan Başar, "Bunlar gerçekten burayı anlamak için çok değerli ve önemli eserler. Bu arkadaşların değerli katkıları çalışmalarımızın dünya basınına ve dünyaya tanıtılmasına oldukça faydalı oluyor. Bu zorlu şartlarda Antarktika'da bilim yapmak da fotoğraf çekmek de haber yapmak da çok zor. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık." diye konuştu.

Akademisyen ve astsubaydan ortak oylama

Sefer katılımcısı akademisyen Dr. Mustafa Fahri Karabulut ile astsubay Muharrem İspekter ise ortak oylama yaptı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi" isimli karelerini seçen ikili, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Karabulut ve İspekter, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli kareleri tercih etti.

Sefere katılan ekipten Gözde Yeşiltaş İmamoğlu ile Diğdem Yıldız da tercihlerini aynı karelerden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat"ta Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" isimli fotoğraflarını oylayan ikili, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçti."

İmamoğlu ve Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antarktika'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı
Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken savunma: “Parayı Aktaş verdi, söylediklerim duyuma dayalı“ Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken savunma: "Parayı Aktaş verdi, söylediklerim duyuma dayalı"

10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:31:44. #7.11#
SON DAKİKA: Antarktika'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.