Antep Fıstığı Deposu Hazır - Son Dakika
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Antep Fıstığı Deposu Hazır

Antep Fıstığı Deposu Hazır
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GTB Başkan Akıncı, lisanslı depo sisteminin üreticilere güvenli muhafaza ve piyasa avantajı sağladığını belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun 2026 yılı hasat sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada lisanslı depoculuğun üreticilerin ürünlerini güvenli koşullarda muhafaza ederek uygun piyasa şartlarında satmalarına imkan sağladığını belirtti.

Sistemin üreticinin pazarlama gücünü artıran stratejik bir tarım ve ticaret modeli olduğunu belirten Akıncı, hasat döneminde piyasaya yoğun ürün sunulmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturabildiğine dikkati çekti.

Akıncı, "Lisanslı depo sistemi sayesinde üreticimiz, ürününü hemen elinden çıkarmak zorunda kalmadan güvenli koşullarda muhafaza edebiliyor. Piyasa şartlarını takip ederek ürününü en uygun zamanda ve değerinde pazarlayabiliyor. Böylece hem ürünün fiziki güvenliği hem de üreticimizin ekonomik kazanımı korunuyor." ifadesini kullandı.

Depoya teslim edilen ürünlerin sigortalı ve standartlara uygun şartlarda saklandığına işaret eden Akıncı, üreticilerin ürünleri karşılığında düzenlenen Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) aracılığıyla finansman imkanlarından yararlanabildiğini hatırlattı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin ELÜS karşılığında Ziraat Bankasından ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar 9 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabildiğini belirten Akıncı, uygulamanın hasat dönemindeki nakit ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını ifade etti.

Lisanslı depoculuğun Antep fıstığı ticaretinde kayıtlılığı, izlenebilirliği ve şeffaflığı artırdığını vurgulayan Akıncı, sistemin, üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçı arasında güvene dayalı bir ticaret ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı Deposu Hazır - Son Dakika

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