ANTİAD'da Yatırım Uzmanı Mert Başaran Konuştu - Son Dakika
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Ekonomi

ANTİAD'da Yatırım Uzmanı Mert Başaran Konuştu

ANTİAD\'da Yatırım Uzmanı Mert Başaran Konuştu

Mert Başaran, ANTİAD toplantısında 'Para Kazanmanın Unutulmuş Sırları'nı anlattı.

19.09.2024 11:47
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Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından düzenlenen 'Sektör Toplantıları'nın konuğu Yatırım Uzmanı Mert Başaran oldu. Başaran ANTİAD üyelerine 'Para Kazanmanın Unutulmuş Sırları'nı anlattı.

Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD), üyeler arasındaki kaynaşmayı ve iş birlikteliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Sektör Toplantıları' etkinliğinin konuğu Yatırım Uzmanı Mert Başaran oldu. Kent merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda ANTİAD üyesi katıldı. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, faiz politikaları, tasarruf tedbirleri ve bunlarla ilgili ekonomik gelişmeleri görüşmek ve değerlendirmek amacıyla toplandıklarını belirten ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yaz döneminden sonra ilk etkinliğimizi Mert Başaran'la yapıyoruz. Türkiye'de gerçekten gündemde ses getiren, takip edilen bir ismi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin üyelerimizin yaptığı ticari alanlarda ve faaliyetlerde özellikle enflasyonist ortamda üyelerimiz kendini nasıl koruma altına almalı, ne tür yatırımlar yapmalı bununla ilgili hem bir bilgilendirme toplantısı, aynı zamanda bir kaynaşma toplantısı şeklinde yüksek bir katılımla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yoğun talep ve ilgi gördü

İlerleyen zamanlarda Türkiye gündeminde görüşleri ve fikirleriyle gündeme oturan birçok konuğu 'ANTİAD Buluşturuyor' etkinliklerinde ağırlamaya devam edeceklerini söyleyen Köleoğlu, "Sadece üyelerimizden değil, bugün yaptığımız etkinlikte dış katılımdan oldukça yoğun talep aldık. İnsanlar içinde şu anda ekonomik anlamda ne tür yatırımlar yapması gerektiği merak konusu, iş dünyası elbette bilgi, birikim ve tecrübesiyle kendi yol haritasını çiziyor. Ama farklı görüşler ve fikirler alarak bu görüşleri biraz daha perspektifini genişletmek amacındayız. Ülke olarak kapsamlı bir ekonomik program yürütülürken buna destek olacak şekilde gelecek yıllara ilişkin her türlü üretim ve bilişim sektörünün değerli olduğunu ifade etmek isterim. Haziran ayı sonunda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülkemiz için umut verici bir gelişmedir. Bu gelişmenin dış finansman şartlarının iyileşmesine ve şirketlerimizin yurt dışında itibar ve değerlerinin artmasına yol açacağı düşündeyiz. Ancak gri listeden çıkmak fiili olarak tüm sorunların bittiği anlamına gelmemektedir. Hepimiz biliyoruz ki Ekonominin düzelmesi ve kalkınma sadece doğru para politikasıyla sağlanmaz. Doğru para politikasının yapısal reformlar ile de desteklenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli eleman sıkıntısı yaşanıyor"

Sektör Sohbetleri etkinliklerinde en çok üzerinde durulan sorunların, istihdam, tahsilat ve finansman sorunları olduğunun altını çizen Köleoğlu, "Enflasyonla mücadele amacıyla faizlerin arttırılması, döviz kurlarının hızlı yükselişini durdurmuş olsa da özellikle esnaf ve KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanını kısıtlamış aynı zamanda turizm ve ihracat sektörünü olumsuz etkilemiştir. 2024 yılında kapanan şirket sayısının yeni kurulan şirketlerden daha fazla olması ve karşılıksız çıkan çeklerdeki artış dikkat çekmektedir. Eğitim sistemi ekonomik gelişmenin en önemli unsurudur, son yıllarda işletmelerin yaşadığı ara eleman istihdamı sorununun çözümü için meslek liselerinin nicelik ve nitelik olarak arttırılması gerektiği kanısındayız. Tarımsal kalkınmanın en önemli şehri olan Antalya'mızda önemli sıkıntılar yaşıyoruz, turizmin başkenti olarak bilinen şehrimiz turizmde isteğimiz payı ve hizmeti alamamaktadır. İmarlı alanlardaki alt ve üst yapı sorunları inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımızı ve yatırımcıları olumsuz etkilemektedir. Liman, hızlı tren ve en önemlisi her gün şehir içi ve şehirlerarası olarak nitelendirilen yollarda ulaşımla alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır" şeklinde konuştu.

Para kazanmanın unutulmuş sırlarını anlattı

Antalya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yatırım Uzmanı Mert Başaran'da, "Antalya çok değerli bir bölge, hem turizm var, hem ticaret ve hem de tarım var. Ben bugün burada ne anlatacağım derseniz, Türkiye'de unutulmuş ticaretin bazı sırları var. Özellikle tasarruf çok unutturuldu. Özellikle de yeni büyüyen nesle, gençlere bu çok unutturuldu. Hem buradaki iş insanlarına ve çocuklarına faydası olsun, hem de gelecekte şirketlerin devamlılığı açısından tasarrufun önemini, nereye yatırım yapmak gerekir, geleceğimizi nasıl yönlendirmemiz lazım, nasıl yatırımlar yapmamız lazım, bunları anlatacağım. Bu aralar insanlar genelde maalesef ticareti değil de borsayı merak ediyorlar. Kısa vadede biraz daha paramızı çoğaltırız, bu enflasyon ortamında paramızı nasıl koruruz, bunu konuşuyorlar. Büyük ihtimalle sorular borsadan gelecek veya diğer yatırımlardan ama sanki borsadan gelecek gibi görülüyor. Parayı mevduata yatırmak çok riskli, çünkü enflasyonun olduğu yerde sattığınız şeyi yerine koyamazsınız. Dolayısıyla mecbur değilseniz yapmayın. Türkiye'de mevduata para koyan uzun vadede ev veya arsa satıyorsa yerine koyamamıştır. Yarın bir gün faizler düşer, ekonomi toparlanır, her şey çok hızlı artar, yerine koyamazsınız. Programın ismi 'Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları'. Umarım güzel vakit geçirirler" dedi. Başaran'ın üyelere sunumu ile devam eden programda ayrıca 10. yılını dolduran üyelerden Cemal Yıldız ve Nuri Avcı'ya plaket verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, antalya, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTİAD'da Yatırım Uzmanı Mert Başaran Konuştu - Son Dakika

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