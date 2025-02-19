Araç Muayene İstasyonları İhalesi 24 Şubat'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Araç Muayene İstasyonları İhalesi 24 Şubat'ta

ÖİB, 1. ve 2. Bölge araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalelerinin tarihini açıkladı.

19.02.2025 19:16
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları ihalelerine 3'er teklif geldiğini belirterek, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalelerinin 24 Şubat Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

ÖİB'den yapılan açıklamada, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemlerinin 2007'de tamamlandığı ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmelerinin 15 Ağustos 2007'de imzalandığı anımsatıldı.

Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için yeni dönemde (2027-2047) araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik ilan yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ihalelerde son teklif verme tarihinin 10 Şubat 2025 olduğuna işaret edilerek, teklif sahipleri hakkında şu bilgilere yer verildi:

"1. Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri teklif sahipleri; Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA ).

2. Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri teklif sahipleri; Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA) olarak tespit edilmiştir."

24 Şubat Pazartesi günü öğleden önce teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacağı bildirilen açıklamada, aynı gün saat 14.30'da 1. Bölge, saat 15.30'da 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmelerinin açık artırma suretiyle kamuoyuna açık olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Muayene İstasyonları İhalesi 24 Şubat'ta - Son Dakika

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