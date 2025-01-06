Araç muayene istasyonları yeni zamla gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Araç muayene istasyonları yeni zamla gündemde

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Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu zamma sürücüler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir tepki de Tüvtürk tarafından alınan hizmet bedeline geldi.

06.01.2025 10:26
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Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine gelen zam, sürücüleri isyan ettirdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan sürücüler, bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında (%43, 93) artış yapıldı. Bu durum, araç sahipleri arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

İnternet sitesinde yer alan yeni fiyat listesi şöyle:

Araç muayene istasyonları yeni zamla gündemde

- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork Muayene Ücreti: Bin 821 TL'den 2 bin 620 TL'ye çıktı.

- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Muayene Ücreti: 3 bin 543,60 TL olarak belirlendi.

BİR TEPKİ DE HİZMET BEDELİNE

Tüvtürk'ün yeni fiyat listesinde bir uyarı da dikkati çekti. "Araç Muayene Ücreti Ödeme" kısmında yer alan açıklamada "Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir" kısmında hizmet bedeli ayrı bir tartışma konusu oldu. Zaten yüksek ücretler ödemek zorunda olduklarını belirten araç sahipleri hizmet bedelinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ İHALESİ 10 OCAK'TA

Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık ihalesi 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Şartnamedeki maddelerden dolayı Tüvtürk dışında katılımcı beklenmiyor. Şartnamedeki şartlar ise:

• En az 5 yıl araç muayene sektöründe işletici/ alt işletici olmak.

• En az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmak.

Araç muayene istasyonları yeni zamla gündemde

Sosyal Medya, Otomobil, TÜVTÜRK, Ekonomi, Finans, Yaşam, Medya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayene istasyonları yeni zamla gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Seyit null:
    devlet neden müsade ediyor hani zam yapna cezai islem vardı 41 2 Yanıtla
  • Mehmet B:
    nasıl güzel mi gençler 38 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    İLK BAŞTA DEVLET SOYGUNCULUK YAPIYOR UTANMAZLAR 34 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    AKP'lilerden alsınlar sadece daha adil olur 19 3 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Bir ürün ,bir şey satılır ya da alınırken o ürün veye nesnenin maliyetine bakılır.Ona göre de fiyat belirlenir.Tüvtürk ne maliyet harcıyor ki fiyatları bu kadar yukarıda.Yani bize sattığı hizmetin maliyeti ne? Ama kim soracak? 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    YAPTIRMAYIN NE YAPARLARSA YAPSINLAR TRAFİKTE TESPİT EDİLENE KADAR GİDİP YAPTIRMIYORUM 13 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Erdoğan reisimiz demiş ki; İBB suya zam yapıp duruyor, nedir bu CHP den çektiğimiz ?????????? 9 2 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    asgari ücrette niye yüzde 30 emekliye. yüzde 15 resmen milleti enayi yerine koyuyorlar 6 0 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Küçük esnafın sigaraya eklediği 3 TL'ye laf edenler bunlara neden ses çıkarmıyor!? 6 0 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    kendin çal kendin oyna misali 4 0 Yanıtla
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