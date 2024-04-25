Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Gece itibarıyla motorin fiyatlarında 1 lira 16 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira olurken, Ankara'da 41 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruşa geriledi. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor.

25.04.2024 00:10
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN FİYATI İSTANBUL'DA 41 LİRAYA GERİLEDİ

Fiyat düşüsüyle birlikte İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira oldu. Ankara'da 41 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruşa geriledi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent Petrol, İstanbul, Akdeniz, Ankara, İzmir, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Çubuğu iyi sokmak için bir gıdım geri çekip sonra sağlam ittiriyorlar. Akaryakıt fiyatlarındaki politika bu. Yoksa Türkiyede bir şeyin ucuzladığı nerde görülmüş. Diyoruz düz 50 lira yapın hepimiz rahatlayalım neyse ha gayret az kaldı. 10 0 Yanıtla

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