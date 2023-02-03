Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi - Son Dakika
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Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi

03.02.2023 10:36

Motorine gelen 65 kuruşluk indirim pompalara yansırken, LPG oto gaza ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyelerine gerilerken, oto gazın litre fiyatı ise12 lira sınırına çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün motorinin fiyatı 1 lira 2 kuruş düşmüştü. Bugün ise akaryakıta bir zam bir de indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM, OTO GAZA ZAM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 65 kuruş indirim, LPG oto gaza ise 1 lira 7 kuruş zam geldi.

MOTORİN VE OTO GAZIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21 lira 87 kuruşa, Ankara'da 22 lira 16 kuruşa, İzmir'de 22 lira 20 kuruşa geriledi. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul ve Ankara'da 11 lira 99 kuruşa, İzmir'de 11 lira 79 kuruşa çıktı.

AKARYAKITTA FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

17 Ocak'ta benzin 67 kuruş, 18 Ocak'ta motorin 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak'ta benzin 1 lira 25 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak'ta benzin ve motorine 60'ar kuruş, 2 Şubat'ta ise motorine 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi - Son Dakika
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