Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor
18.02.2026 14:29  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor
Haber Videosu

Zonguldak'ta bir vatandaş, 2012 model aracını nakit yerine 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Aracına güvendiğini belirten araç sahibi, altının daha cazip olduğunu düşündüğünü ve 50 gramda ısrarcı olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, 2012 model aracını nakit yerine 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

"50 GRAM ALTINI VEREN..."

Son dönemde altının gündemde olması nedeniyle böyle bir yöntem tercih ettiğini belirten Tığ, araca 350-400 bin lira fiyat yazması halinde pazarlık sürecinin uzayacağını düşündüğünü söyledi. Altının daha cazip bir seçenek olacağını ifade eden Tığ, "50 gram altını veren bu araca sahip olur" dedi.

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

"HİLELİ DURUM ÇIKARSA GERİ ALIRIM"

Aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını dile getiren Tığ, "Aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım. Aracıma son derece güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

"KÜÇÜK BİR İNDİRİM YAPABİLİRİM"

Arkadaş çevresinden 30-40 gram altın teklifleri aldığını ancak 50 gramda ısrarcı olduğunu belirten Tığ, küçük bir indirim ihtimalinin olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aragorn aragorn:
    avelll 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:45:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.