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Arçelik'e EBRD'den yeşil üretim için 150 milyon avroluk kredi - Son Dakika

Arçelik'e EBRD'den yeşil üretim için 150 milyon avroluk kredi

09.11.2021 18:47
Arçelik'e EBRD'den yeşil üretim için 150 milyon avroluk kredi

"Dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonuyla üründen üretime tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren Arçelik, önemli yeşil finansman sağlayıcılarından olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 150 milyon avro tutarında, 8 yıllık bir yeşil kredi anlaşması imzaladı.

"Dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonuyla üründen üretime tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren Arçelik, önemli yeşil finansman sağlayıcılarından olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 150 milyon avro tutarında, 8 yıllık bir yeşil kredi anlaşması imzaladı.

Şirket açıklamasına göre, Arçelik, bu finansman ile çeşitli işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyecek, ayrıca Ar-Ge yatırımları yapacak.

EBRD'nin sağlayacağı kredi, yurt dışından Türkiye'de sanayi sektörüne verilecek, Loan Markets Association tarafından yayınlanan uluslararası yeşil borçlanma prensiplere uygunluğu bağımsız bir kuruluş tarafından tescil edilmiş ilk yeşil kredi olma özelliğini taşıyor. Kredinin ilk 83 milyon avroluk dilimi, Kredi Piyasaları Birliği'nin Yeşil Kredi İlkeleri'ne göre "yeşil kredi" statüsünde olacak. Arçelik bu krediyle; Eskişehir, Çayırova, Bolu, Ankara ve Merkez Ar-Ge'ye ait yeşil yatırımlarını fonlayacak. Kalan 67 milyon avroluk finansman ise Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ve Bolu Pişirici Cihaz İşletmesi'ndeki Ar-Ge harcamaları için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, sanayide karbonsuzlaşmanın hızlandırılması ve net sıfır ekonomiye geçişte özel şirketlere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Hem dünyanın geleceği hem de sürdürülebilir kalkınma için iş dünyasının örnek teşkil etmesi gerekiyor. Arçelik yeşil yatırımlarla bu yolda emin adımlarla ilerliyor. EBRD'nin sağladığı yeşil kredi ile çevresel sürdürülebilirlik ve Ar-Ge projelerimizi finanse ederek 2050 yılında tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma olma yolunda önemli projeleri hayata geçireceğiz. EBRD ile uyumlu ve güvenen dayanan iş birliğimizin devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil finansman kaynaklarına erişimi çok önemsiyoruz"

Arçelik ile kredi anlaşmasını imzalayan EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ise Arçelik'in Türk sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne liderlik etmesini takdir ettiklerini aktararak, "Şirketin öncü deneyimi; çevresel iyileştirmelerin, kar elde etme ve rekabet gücünü geliştirme ile bir arada yürüdüğünü gösteriyor. Günümüzde malzeme, enerji ve uyum maliyetleri ile beraber müşterilerin, yatırımcıların ve toplumların beklentileri de artmış durumda. Bu nedenle, operasyonların çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir biçimde yönetilmesi ticari bir zorunluluk halini almıştır. Daha fazla Türk şirketinin, Arçelik'in yeşil yolunu takip edeceğini umuyoruz. EBRD'nin bu dönüşümü finanse etmeye hazır olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen de şirketin sürdürülebilir finansman modeline odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği stratejik öncelik olarak belirleyen bir şirket olarak yeşil finansman kaynaklarına erişimi çok önemsiyoruz. EBRD'den aldığımız destek sürdürülebilir finansman yolculuğumuz açısından da oldukça kıymetli bir adım. İki yıl içinde yaptığımız bu ikinci iş birliği, ilişkimizin güvene dayandığını ve Arçelik'in doğru yönde ilerlediğini teyit ediyor. EBRD'den sağladığımız 150 milyon avro değerindeki kredi üretimde daha sürdürülebilir ve daha verimli hale gelmemize katkı sağlayacak."

Türkiye'de önde gelen kurumsal yatırımcılardan biri olan EBRD bugüne kadar ülke içinde, yüzde 95'i özel sektör olmak üzere 351 projeye 14 milyar avro yatırım yaptı. EBRD daha önce Arçelik'e özellikle dış piyasalarda büyük talep gören yüksek enerji tasarruflu buzdolabı ve bulaşık makineleri üretmesi için 150 milyon avro kredi vermişti. Faaliyetinin temelinde sürdürülebilirlik yer alan EBRD'nin Türkiye'deki portföyünün yarısı yeşil dönüşümü teşvik ediyor.

Arçelik A.Ş., Türkiye, Kredi, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik'e EBRD'den yeşil üretim için 150 milyon avroluk kredi - Son Dakika Ekonomi


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