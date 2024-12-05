Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Açıldı

Arnavutköy\'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, işverenlerle iş arayanları bir araya getiriyor. 40 sektörden 100'e yakın firmanın katıldığı fuar, 2 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

05.12.2024 16:42  Güncelleme: 16:52
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ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. İstihdama destek sağlaması hedeflenen fuar, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirdi.

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış programına Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikte 40 farklı sektörden 100'e yakın firma yer alıyor.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI

Fuar kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İş arayanlar, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bularak kariyer fırsatlarını değerlendirebiliyor. Ayrıca, fuar alanında kurulan profesyonel CV hazırlama ve fotoğraf çekim alanları, katılımcılara iş başvurularında avantaj sağlıyor.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mustafa Candaroğlu, organizasyonun sadece iş arayanlara değil, Arnavutköy'ün ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sunacağını belirtti. Candaroğlu, "Arnavutköy, stratejik konumu ve dinamik nüfus yapısıyla İstanbul'un üretim ve istihdam gücünde öncü bir konuma gelmiştir. Bu fuar, yalnızca iş bulma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımını da destekliyor. Her yıl düzenleyerek bu organizasyonu gelenekselleştireceğiz" dedi.

Candaroğlu, "Bizler, Arnavutköy Belediyesi olarak ilçemizi yalnızca altyapı projeleriyle değil, halkımızın refahını artıracak, onlara iş ve AŞ sağlayacak projelerle de kalkındırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, meslek edindirme kurslarımız, kadınlarımız için düzenlediğimiz eğitim programlarımız ve yerel üreticimize sağladığımız desteklerle ilçemizi üretimin ve kalkınmanın merkezi yapma gayretimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Fuara katılan Elif Nur Candan ise "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, her sene yapılacağını söyledi başkanımız. İş görüşmeleri yapabileceğimiz bir ortam oluşturulmuş, bizim için gerçekten iyi bir fırsat. Özellikle yerel bir fuar olması, bize hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de eve yakın iş fırsatları sunuyor. Daha önce İstanbul'un kariyer fuarına da katılmıştım, ancak o daha genel bir fuardı. Arnavutköy'de yerel bir fuarın olması bizler için daha avantajlı. İş değiştirmek isteyenler, benim gibi yeni işsizler ya da yeni mezunlar için oldukça yararlı bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Fuar boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sektörel söyleşiler, ziyaretçilere iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi verirken, kariyer planlamalarında rehberlik sunuyor. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikler, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

BAŞARIYA KATKI SAĞLAYANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Fuarın son gününde düzenlenecek törende, Arnavutköy'e ekonomik ve sosyal katkı sunan firmalara ödüller takdim edilecek. En çok istihdam sağlayan, kadın ve engelli istihdamında öncü olan, ihracatta başarılı firmalar ödüllerle onurlandırılacak. Ayrıca, ilçeye değer katan firmalar da özel ödüller alacak.

8 Aralık'a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika

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