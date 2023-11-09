 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava - Son Dakika

Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava

09.11.2023 10:10  - Güncelleme: 11:09

Arnavutköy'de madeni para sıkıntısı yaşayan fırın işletmecisi bu problemini gidermek için ilginç bir çözüm üretti. İşyerinin camlarına "100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava" yazısını asan esnaf, yöntemi sayesinde bozuk para sıkıntısından kurtuldu. Fırın işletmecisi Cüneyt Güneş, yazıyı görenlerin şaşırdığını belirterek "Gerçek mi?" diye sorduklarını söyledi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir fırın işletmecisi işyerinde müşterilere para üstü verirken ve ekmek dağıttıkları işletmelere dağıtım yapıldığı esnada küsüratlı olan ekmek fiyatından dolayı çokça kullanılan madeni parada eksiklik yaşamaya başladı. Yaşanan eksiklik bir süre sonra yapılan alışverişlerde problem oluşturmaya başlayınca fırın işletmecisi madeni para eksikliğini gidermek amacıyla ilginç bir çözüm üretti.

Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava

İŞYERİNİN CAMINA YAZI ASTI

İşyerlerinin camlarına "100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava" yazısı yazan esnaf bu sayede bozuk para sıkıntısının bir süreliğine de olsa giderildiğini belirtirken işyeri camlarında yazıyı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava

"GÖRENLER 'GERÇEK Mİ?' DİYE SORUYOR"

Ürettikleri çözüm ile ilgili konuşan fırın işletmecisi Cüneyt Güneş, "25 senedir bu işi yapıyoruz bozuk parayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Biz böyle bir çözüm bulduk gören komşular falan da getiriyorlar. Yazıyı gördükten sonra getiren oldu. Görenler 'Gerçek mi?' diye soruyor biz veriyoruz ama almıyorlar. Şu an 1 aylık ihtiyacımızı giderecek kadar topladık vatandaşlardan ricamız bozuk paralarını esnafa versinler" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava
Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Fırıncı, Güneş, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Bitcoin son 1,5 yılın zirvesinde! İşte yükselişin nedeni
11:53 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı
11:45 Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak
11:31 Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu
11:22 CHP lideri Özel: Numan Kurtulmuş, TBMM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yapacak
11:14 Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada
11:13 Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu
11:11 İfadesinde iddiaları reddeden Engin Polat'a 3 isim soruldu: Biri çocukluk arkadaşım diğerlerini tanımıyorum
11:09 ''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 12:44:48. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'deki esnaftan ilginç çözüm: Bozuk para getirene ekmek bedava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement