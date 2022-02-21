Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor - Son Dakika
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Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor

21.02.2022 15:08

Artan şikayetler sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Konut, esnaf ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere milyonların beklediği yeni elektrik tarifesi fiyatları için detaylar netleşiyor. Esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 10-18 oranında indirim bekleniyor.

Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve ortaya çıkmaya başladı.

KONUTLARDA ALT KADEME ELEKTRİK TÜKETİMİ İÇİN İNDİRİM MASADA

Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor. Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketin elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor. Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Konutlarda yüzde 18 oranında bir indirim söz konusu olduğunda, 1,37 TL olan ilk kademe elektrik fiyatı 1,12 TL'ye gerileyecek. Bununla beraber aylık 210 KWH tüketen bir konutun elektrik faturası 288 TL'den 235 TL'ye düşecek.

ESNAF DA KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNE GEÇECEK

Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesinin de günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak. 450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak. Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN İNDİRİM YÜZDE 50'Yİ BULACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir başlık daha var. Ticaret abonesi olarak elektrik tüketen dernekler, vakıflar, cemevleri gibi sivil toplum örgütlerine mesken abonesi olma imkanı getirilecek. Bu durumun elektrik faturalarına yüzde 50'ye yakın indirim olarak yansıması bekleniyor.

DÜZENLEMENİN 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Elektrik fiyatları düzenlemesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife için son günler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife için son günler

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Son Dakika Ekonomi Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor - Son Dakika
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