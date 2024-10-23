ASELSAN'dan SAHA EXPO'ya 30 Yeni Yerli Ürün

Ekonomi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na millileştirme kapsamında 30 ürün getirdiklerini belirterek, "Bir kısmı KOBİ'lerimizce bir kısmı da ASELSAN mühendislerince yerlileştirilmiş ve toplam 250 milyon dolarlık yeni ithal edilebilecek ürünlerin millisini yaparak SAHA EXPO'da sergiliyoruz." dedi.

Akyol, AA muhabirine, SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın, KOBİ'lerle yerel sektörü bir araya getirmek için başladığı yolculukta küresel bir etkinliğe dönüştüğünü ispatladığını söyledi.

Fuarın ilk günü, 50'den fazla ülkeden değişik kademedeki delegasyonun firmaları ziyaret ettiğini aktaran Akyol, "Bir taraftan da Türk savunma sanayi büyük kuruluşları ve arkasındaki güçlü KOBİ'leriyle takım olarak burada, tam takım uluslararası arenanın önüne çıktı. Burada yeni iş ilişkilerini ve yeni yurt içi ve yurt dışı ihracat sözleşmelerini geliştirirken bir taraftan da KOBİ'lerle büyük şirketlerin arasında yeni işbirliklerinin kapısını aralıyoruz. ASELSAN olarak 500'den fazla envanterde ürünümüz var. Burada 150'den fazla ürünümüzü sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, ilk defa 10 yeni ürünü SAHA EXPO'da toplumun ve kullanıcıların önüne çıkardıklarını bildirdi.

ASELSAN'ın gelecek planları kapsamında, yeni ürünlerini hayata geçirdiklerini anlatan Akyol, "Bunu yaparken de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve diğer coğrafyaların bize verdiği geri dönüşleri okuyoruz, onlara en hızlı çözümleri oluşturuyoruz. Bu kapsamda SAHA EXPO'yu başarılı bir fuar olarak değerlendiriyorum. Önemli gelişmelere burada şahitlik ediyoruz. Biz de burada Birleşik Arap Emirlikleri ile aviyonik sistemler alanında bir ihracat sözleşmesi imzaladık. Başka yeni sözleşmelerimiz önümüzdeki günlerde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, ASELSAN'ın 2030 ve daha sonrası hedeflerine ulaşmak için her yıl yeni proje, teknolojilerle adım adım büyüdüğüne dikkati çekerek, geçen yıl dünya savunma sanayi liginde 47. sıradan 42. sıraya çıktıklarını anımsattı.

AselsaneXt adında bir dönüşüm programı uyguladıklarını bildiren Akyol, "Odağında ihracat odaklı dünyanın en iyi ürünlerini yaparak oyun değiştirici teknolojilerle büyümek ve gelişmek var. Bunu yaparken kendi kahraman ordumuza yeni ürünler çıkartıyoruz, bir taraftan da uluslararası işbirlikleriyle büyüyoruz. ASELSAN'ın diğer şirketlerden farkı, elektronik sistemler geliştiren bir firmayız. Türkiye'nin tankında, topunda, İHA'sında, gemisinde, denizaltısında ASELSAN'ın ürünleri var." diye konuştu.

"KOBİ'lere 1,6 milyar dolarlık iş verdik"

Akyol, ASELSAN olarak geçen yıl 600 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak, bu yılın 9 ayında geçen yılın rakamını neredeyse yakaladıklarını kaydetti. Geçen yılın 9 ayı ile bu yılın 9 ayını kıyasladıklarında yüzde 52 artış olduğuna işaret eden Akyol, şöyle devam etti:

"Biz her geçen gün yeni çıkardığımız ürünlerle teknolojilerimizle adım adım yeni işbirliklerimizi imzalıyoruz. Bu bazen ASELSAN'ın direkt ihracatı olarak rakamlara yansıyor. Bazen de gemilerimizin, kara araçlarımızın, İHA'larımızın, helikopterlerimizin içinde onlarla yurt dışına gidebiliyor. Dolayısıyla gerek platformlarımızı gerek doğrudan sattığımız ürünleri ihracat odağıyla büyütmek için çalışıyoruz. 9 ayda 1,6 milyar dolarlık Türkiye'deki KOBİ'lere iş verdik. Bunların yarısı SAHA EXPO'da olan firmalar. Büyümeyi, ihracat yapmayı sürdürürken aynı oranda KOBİ'lerin bizlerle beraber gerek standartlarını gerekse iş hacimlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çok yoğun bir tedarik ağını da destekliyoruz."

Akyol, KOBİ'ler kapsamında millileştirme çalışmalarına değinerek, her türlü ürünlerinin içinde kullanılan bileşenleri adım adım yerlileştirdiklerini belirtti. Fuara getirdikleri yerli ürünlere ilişkin bilgi veren Akyol, şunları kaydetti:

"SAHA EXPO'ya millileştirme kapsamında 30 ürün getirdik. Bir kısmı KOBİ'lerimizce bir kısmı da ASELSAN mühendislerince yerlileştirilmiş ve toplam 250 milyon dolarlık yeni ithal edilebilecek ürünlerin millisini yaparak SAHA EXPO'da sergiliyoruz. Türkiye'de bir taraftan savunma sanayiyi büyütmek için çalışırken bir taraftan da uçtan uca milli sistemi kurgulamak değerli. ASELSAN 88 ülkeye bugüne kadar ihracat yaptı, son yıl 4 yeni ülke eklendi. İhracatımıza mevcut ülkelerle olan ilave işlerle beraber, buraları ziyarete gelen özellikle Uzak Doğu'dan, Afrika'dan ilk defa Türkiye'de temas kurmuş ülkelerle görüşmelerimiz var. Yakın dönemde bunların bir kısmının sonuca döneceğini söyleyebilirim. Türk savunma sanayi markası dünyada artık kabul gördü. ASELSAN da bu markanın içinde en güçlü markalardan biri artık. 'Ne yapabileceğimizi değil, yapıp yapamadığımızı değil, nasıl birlikte bir şey yapabilirizi' konuşuyoruz. Bunun da yansımalarını Türkiye'nin bu alandaki gelişiminden alıyoruz. SAHA İstanbul bu anlamda sisteme hizmet ediyor. Burada ihracat odaklı ASELSAN'ı büyüterek yeni teknolojileri ekosisteme sunarak, bunu genişletmeye çalışıyoruz."

Akyol, ilk günkü lansmanda ülkenin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelere bağlı olarak dron saldırılarına karşı korunmayı daha maliyet etkin ve yaygın yapmak için 4 yeni ürünü tanıttıklarını, 6 ürünü daha ilan edeceklerini sözlerine ekledi.