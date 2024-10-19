ASELSAN, SAHA EXPO\'da Yenilikçi Sistemler Sergiliyor

Ekonomi

SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bin 400'den fazla firmanın katılımı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. Türkiye'nin teknoloji lideri olan ASELSAN, SAHA EXPO'da en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firması olarak boy gösterecek.

ASELSAN, insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme, uçuş destek birimleri, elektro-optik sistemler, radar çözümleri, çok katmanlı hava savunma sistemlerini içeren ileri teknolojilerini sergileyecek. Alanında en iyileri üreterek, ihracat odaklı büyümeye odaklanan ASELSAN, fuarda 100'ü aşkın oyun değiştirici ürün ve sistemini uluslararası delegasyonların beğenisine sunacak. ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, günümüzün hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti drone sistemlerini de ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak. ASELSAN, lansmanlarda Yeni Ağ Tabanlı Haberleşme Sistemleri arasındaki AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ile ARTCom 6993-A URAL'ı; KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV olarak adlandırılan, drone avcısı sistemleri SAHA'da global oyuncularla buluşturuyor. Yeni Elektronik Harp Podları ile SAHA'da dikkatleri üzerine çekmesi beklenen ASELSAN; ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/S ve ANTIDOT 2-U sistemlerini İstanbul'da tanıtma fırsatı bulacak.

100'DEN FAZLA MİLLİ SİSTEM SERGİLENİYOR

Aselsan, SAHA EXPO açık sergi alanında KORKUT 25mm, ŞAHİN 130 Fiziki İmha Sistemi, İHTAR Mobil Anti-Drone Sistemi, HİSAR A 150 Hava Savunma Sistemi, HİSAR O 100/ER Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, ALP-300 G Erken İkaz Radarı, GÜRZ 100 Hibrit Hava Savunma Sistemi ve ALP-100 G Alçak İrtifa Radarını sergileyecek. ASELSAN'ın standında görücüye çıkacak sistemler arasında DRAGON-EYE Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, DORUK 120 EO Sensör Sistemi, YILDIRIM-100 EO Kendini Koruma Sistemi, MURAD 110-A Burun Radarı, KORAL-NG, ASELFLIR-500 Kesif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, TOLUN-IIR Tam Atım Mühimmat, ADEN KDU-44 Klayve Gösterge Birimi, AcroSAT Ku 27cm ve 45cm Uydu Terminali, ARTcom 5433 EHKET El Telsizi, ASTELA 3700 El ile araç ve sabit merkez telsizleri yer alıyor.

'ASELSAN'IN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ'

Oyun değiştirici etkiye sahip teknolojilerin gücüyle SAHA'ya çıktıklarını belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Fuar kapsamında milli üretim gücümüzü gösteriyor, stratejik ortaklıklarımızı genişletiyor ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Fuar kapsamında zengin ürün portföyümüz ile dünyanın dört bir tarafındaki potansiyel iş ortaklarının yanı sıra küresel oyuncularla da görüşeceğiz. Böylece hem mevcut iş birliklerini geliştirmeyi hem de yeni ortaklıkların kapısını aralamayı hedefliyoruz. Savunma ekosisteminin devlerini buluşturan SAHA'da ASELSAN olarak sıfırdan ürettiğimiz, küresel ölçekte ses getiren sistemlerimizle yer alıyoruz. ASELSAN için artık ihracat odaklı büyümeyi ajandamızın ilk sırasına aldık. İhracatla dünyaya açılma hedefimiz doğrultusunda ASELSAN'ın teknolojik kabiliyetlerinin geldiği noktayı SAHA EXPO'da savunma devlerine göstermenin gururunu yaşıyoruz. Bu amaç doğrultusunda geniş ürün yelpazemize eklediğimiz ürünler ve yenilikçi teknolojilerle küresel bir savunma şirketi olarak SAHA'da dikkatleri üzerimize toplayacağız. Dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayi şirketi olarak ihracat odaklı büyüme stratejimiz çerçevesinde çözümlerimizi başta Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika, Güney Asya olmak üzere farklı coğrafyalarda daha fazla ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz. AselsaneXt vizyonumuz doğrultusunda ASELSAN'ı 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.

SAHA EXPO'nun ASELSAN'ın global hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat kapısı açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.