Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Düzenlenecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü toplantısını yapacak.

23.12.2024 10:58
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bu hafta dördüncü toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında gerçekleşen üçüncü toplantıda ise taraflar bir kez daha görüşlerini bildirirken, asgari ücret için masaya bir rakam getirilmedi.

TÜRK-İŞ'in talebi 29 bin 583 lira

Üçüncü toplantının ardında TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrilirken, asgari ücretin belirleneceği dördüncü toplantının ise bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Asgari ücrette muhtemel zam oranları

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan yeni asgari ücret oranları da belirginleşiyor. Bazı zam senaryoları ise şu şekilde:

"Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika

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