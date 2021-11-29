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Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki son rakamlar - Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki son rakamlar

29.11.2021 08:29
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki son rakamlar

Asgari ücret görüşmeleri hayat pahalılığına ilişkin tartışmaların gölgesinde başlıyor. Net ücretin 3 bin 500 ile 3 bin 750 lira arasında olması bekleniyor.

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, gözler asgari ücrette belirlenecek yeni rakama çevrildi. Yoksulluk sınırı, DİSK ve TÜRK-İş'in verilerine göre 10 bin liranın üzerine çıktı. Uzmanlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta başlayacak görüşmeler öncesi desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göreasgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dahil bütün seçenekler çalışılıyor.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ: 3903 TL

Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki son rakamlar

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki son rakamlar - Son Dakika Ekonomi


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