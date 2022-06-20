Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam

20.06.2022 14:03

Artan enflasyonun sonucu olarak asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçeneklerden biri.

Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Bu durum da temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşın artan enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini belirtti. Bu sözler, asgari ücrete ek zam sinyali olarak yorumlandı.

750 LİRALIK SGK PRİMİ ASGARİ ÜCRETE EKLENEBİLİR

Zam konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, masadaki formüllere göre asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor. Buna göre asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

BEKLENTİLER, ZAM ORANININ YÜZDE 10-20 ARALIĞINDA OLMASI YÖNÜNDE

Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam oranında, 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon verisi de belirleyici olacak. Beklentiler, zam oranının yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

YORUMLAR (3)
  • Mert Ceyhan: Asgari ücret zammı en az 30 olmali.Altındaki rakamlar vahimdir.Zam oranı 50 bile olsa normaldir bu enflasyonda.Her gün zam gelirse istediğiniz kadar zam yapın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda Emeklilikte Prime Takılan 1 Milyon Kişi Gündeme Geldi TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda Emeklilikte Prime Takılan 1 Milyon Kişi Gündeme Geldi CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SON 7 YILDIR EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SON 7 YILDIR EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:25 Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti!
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:05 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:04:17. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement