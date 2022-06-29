Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca asgari ücretlinin beklediği müjdeyi verdi. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi. Bu gelişme sonrası asgari ücrete ara zam muamması sona erdi ve zam kesinleşti.
Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplamak için harekete geçti. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanacak.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.
Kesintiler net ücrete eklenebilir.
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