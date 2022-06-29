Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor

29.06.2022 00:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te bir araya gelecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca asgari ücretlinin beklediği müjdeyi verdi. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi. Bu gelişme sonrası asgari ücrete ara zam muamması sona erdi ve zam kesinleşti.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplamak için harekete geçti. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanacak.

ZAM İÇİN 3 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.

PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

  • Net asgari ücret: 4.253
  • İşçi için kesinti toplamı: 751
  • Brüt asgari ücret: 5004 TL

6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

  • 4.253 X % 39,67= 1.687
  • 4253 + 1.687= 5.940 TL

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

  • % 75 - % 50,5 = % 24.5
  • 4.253 X % 24,5= 1,042
  • 4.253+1.042= 5.295 TL
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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor - Son Dakika
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