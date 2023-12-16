 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. İlk toplantıda yapılan çalışmalar paylaşıldı ve süreç devam ediyor. İkinci toplantıda taraflar arasında pazarlık yapılacak ve asgari ücret rakamı belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak
16.12.2023 - 23:24,
Abone Ol

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak

ANKARA - İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi. Bakan Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zam da 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zam da ise 17 bin 673 lira olacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak - Son Dakika


23:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın

Son Dakika
23:55 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement