"Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber'de ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide öncelikli meselenin dövizdeki oynaklığın giderilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması olduğunu belirten Kurtulmuş, asgari ücrete ikinci zam ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de konuştu. Kurtulmuş, milyonları umutlandıran sözler sarf etti.

EKONOMİDE ÖNCELİKLİ 2 MESELE

Döviz kuru ve fiyat istikrasızlığına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Dövizdeki oynaklığın bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya, "Çalışmalar yapılıyor" cevabını veren Kurtulmuş, "Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi. Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var. Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." şeklinde konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Son olarak emeklilikte yaşa takılanlar meselesine değinen Kurtulmuş, "Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır." dedi.