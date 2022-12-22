Yapılan zamla asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Bakan Vedat Bilgin tablo paylaştı - Son Dakika
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Yapılan zamla asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Bakan Vedat Bilgin tablo paylaştı

22.12.2022 22:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasına ilişkin bir tablo paylaşarak, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" dedi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zamla 8 bin 506 liraya çıkarıldı.

ARA ZAM SİNYALİ

Açıklanan rakamın ülkenin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ"

Asgari ücrette zam maratonu sona ererken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2022'den bu yana asgari ücret tablosunu paylaşan Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte son 20 yılda asgari ücretteki değişim:

Bakan Bilgin tablo paylaştı! Asgari ücret son zamla dolar bazında rekor kırdı


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Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapılan zamla asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Bakan Vedat Bilgin tablo paylaştı - Son Dakika


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