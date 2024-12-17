Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün yapıldı Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar, sürecin üçüncü toplantıda bitmesini beklediklerini söyledi.

17.12.2024 14:12
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirleyeceği asgari ücreti kararlaştırmak üzere ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, işveren heyeti adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve işçi heyeti adına TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

İKİNCİ TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

50 dakika süren toplantıda, ekonomik göstergeler, asgari ücretlilerin yaşam standartları ve işverenlerin maliyetleri gibi konular ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, bir rakam açıklanmasını istediklerini fakat rakamın açıklanmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak bugün ikinci toplantımızı yaptık. Birinci toplantıda olduğu gibi bugün de görüşmelerimiz hemen hemen birbirine benzer görüşmelerdi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Haftaya yapılacak duyuruda 3. toplantı tarihi netleşecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK DÖNEM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik verilere dayalı olarak pazarlıklarını sürdürecek.

DÖRT TOPLANTI İLE ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEK

Komisyon, dört toplantının ardından nihai kararı verecek. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı, bu toplantılarda yapılacak görüşmelere ve ekonomik verilere bağlı olarak şekillenecek. Üçüncü toplantı, bu sürecin en kritik aşamalarından biri olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Rasim b:
    son toplantıya kadar yiyip için aylar öncesinden belli olan rakam için defalarca toplanın çerez yiyin kuru pasta cola çay için garibanda beklesin ağzınızdan çıkıcak iki kelimeyi zaten rakam belli durumlar ortada neden bu kadar fuzuli masraf 27 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    hepsi hikaye asgari ücret zaten belli bu toplantılar göz boyama kararı verecek kişide belli 9 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Sanki Atom parçalıyor lar . neyse o karar verin gitsin üç aşağı iki yukarı 9 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    boşuna toplanıp duruyorsunuz bari oraya gelen işçilerin yol parasını veriyor musunuz 8 0 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    İnsanlar ayaklanmasın diye erken açıklamıyorlar. Zaten medyanın eline de verilmiş listede %25 - %30 - %35 - %40 - %45 - %50 diye yazmalarının sebebi azı görün ki çoğu aramayın diye. Zaten ocaktan beri herşeye %40 zam geldi, 2025'te daha da gelecek, %50 bile yetmeyecek insanlara ama işte yine halkımı çok şükür %25 olmadı diye dua edecekler. Kira artışları tefe tüfeden artıyor (ortalama %60), gida ürünleri zaten tutturabildiğine artıyor. 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Asgari ücret 24.500tL emekli İse 17.500 TL Olacak 4 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    her şey hikaye senaryo üzerine kurulmuş TÜİK'in uyduruk enflasyon rakamları ile milletin vebaline bari girmeyin yazıktır 3 0 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    peki yemek tarifimi verdiniz birbirinize dalga geçiyorlar resmen niye toplanıyorsunuz o zaman 3 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    bunlarda milletle eğleniyo kim kaldı başka 1 0 Yanıtla
  • ihsan null:
    aya cikiyorlar sanki 0 0 Yanıtla
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