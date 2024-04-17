Aşırı yağış zeytini vurdu
Zeytin üreticisi sezon başlamadan hastalıkla mücadeleye başlayacak
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur:
"İlerideki günlerde zeytin piyasasını ve yağ piyasasını etkileyeceğini tahmin ediyorum"
MANİSA - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytin üreticileri aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen halkalı leke hastalığından sorun yaşıyor. Sezon başlamadan hastalığın baş gösterdiği zeytinde üreticiler ilaçlama yöntemiyle hastalıktan kurtulmayı hedeflerken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur "İleriki günlerde zeytin piyasasını ve yağ piyasasını etkileyeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevsim dışı aşırı yağışlar zeytini vurdu. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan Saruhanlı'da özellikle zeytinyağı üretimi amacıyla yetiştirilen Edremit ve domat türlerinde halkalı leke hastalığı görüldü. Mevsimi dışında gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle toprağın rutubetli kalmasıyla ağaçlara bulaşan halkalı leke hastalığı ağaçtaki yaprakları dökerek ağacın nefes almasına engel oluyor. Verimi oldukça etkileyen ve tedavi edilebilen hastalık nedeniyle çiftçilerin masraflı mücadelesi de başladı. Sezona kadar ağaçlarını iyileştirmeyi hedefleyen çiftçiler sezona verimli girmek istiyor.
Hastalığın yağışlardan kaynaklandığını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Eskilerin dediği gibi kıtlık kuraklıktan gelmiyor, yağıştan geliyor. Bu yıl yağan yoğun yağışlar neticesinde Edremit, domat zeytini dediğimiz zeytin çeşidinde sıkıntı meydana geldi. Bu da rutubetten meydana gelen bir hastalık. Bu hastalığın adı halkalı leke. Bu hastalık tedavisi olan bir hastalık. Ama tabii ki masraflı bir hastalık. Bunlara bakırlı ilaç atmamız gerekiyor. Çiftçimize artı bu külfet geliyor. Bu halkalı leke hastalığını ilçemizde ve diğer ilçelerimizde de görüyoruz. Kırkağaç ve Akhisar'da da yoğun miktarda halkalı leke hastalığının olduğu söyleniyor. Edremit ve domates zeytinleri genelde yağlık olarak kullanılan zeytin türü. İleriki günlerde tabii ki zeytin piyasasını ve yağ piyasasını etkileyeceğini tahmin ediyorum. İnşallah tedavi sonucunda biz bu hastalığı yeneceğiz. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı Edremit ve domat zeytinden çıkıyor. Domat zeytini bilhassa salatalarda kullanılıyor. Bir de domatesin 8-10 kilogramdan 1 kilogram yağ verdiği için burada bir sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyorum ama inşallah ileriki günlerde bunu düzelteceğimize inanıyoruz" dedi.
Hastalığın etkilerinden bahseden Okur, "Bitki de bir canlı tabii ki. Bitkinin üzerindeki yaprakları döküyor. Bütün nefesini yapraklardan aldığı için yaprak dökünce bu sefer bitki nefes alamıyor. Bu sefer bitkinin kökü strese giriyor. Strese girme neticesinde bu da verimi etkiliyor. Ziraat mühendislerimizin izin verdiği ilaçlarla zirai mücadele yaparak bunun hakkından gelmeye çalışıyoruz. Ama şu anda sıkıntılı bir sezondan geçiyoruz. İnanıyorum düzelecek biraz külfetli olacak. Tabii ki bu çiftçimize yine bir külfet üstüne külfet getirecek" diye konuştu.
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