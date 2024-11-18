ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Yeniden Seçildi

Orhan Aydın, ASKON Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine getirildi.

18.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın yeniden bu göreve seçildi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen derneğin 13. Olağan Genel Kurulunda mevcut Genel Başkan Orhan Aydın güven tazeledi.

Aydın, yaptığı konuşmada, 11'inci ve 12'nci dönemlerde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "İki dönemdir maddi ve manevi tüm çalışmalarımız, ASKON'umuzun birlik ve bütünlüğünün tesisi, yarınların güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin inşası ve mazlumların hamiliği üzerine geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yeni döneme ilişkin planladıkları faaliyetlere de değinen Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın 7 kıtasında ASKON bayrağı dalgalandırılıyor. ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere 37 ülkede ASKON bayrağımızı dalgalandırarak üyelerimize hizmet ediyoruz. Avrupa yapılanmamız olan Almanya merkezli Avrupa koordinatörlüğümüzle Avrupa'nın 8 ülkesinde yapılanmamızı yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yeni dönemde önceliğimiz 81 vilayetimizde teşkilatlanmamızı tamamlamak ve ihracat odaklı hedef pazarlarımız başta olmak üzere dünyanın büyüyen ekonomilere sahip 100 ülkesinde ASKON bayrağımızı dalgalandırmaktır."

"Ticari network ağını hizmete sokuyoruz"

Orhan Aydın, tüm üyelerin kendi ürünlerini sergileyebilecekleri ve birbirleri ile iş yapacakları sanal ortamı hayata geçirdiklerini belirterek, üyelerden gelen talep üzerine ticari bir network ağı oluşturduklarını ve çok yakın zamanda devreye alacaklarını bildirdi.

13. Olağan Genel Kurul sonrası ASKON'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Orhan Aydın, Abdülkadir Akkuş, Abdullah Aydın, Abdurrahim Tavlı, Ahmet Feridun Altınöz, Ali Küçük, Ali Özcan, Bekir Aydın, Betül Işık, Bilal Çalışkan, Bilal Kara, Cengiz Deveci, Cihat Akın Arslan, Coşkun Alay, Efnan Mercan, Emre Tonkuş, Ercan Vergili, Erdi Çapar, Erkan Aydın, Fatih Furkan Akkaya, Bahadır Karakaş, Erkan Akkaş, Muhammed Emin Çelik, Fatih Aydın, Muhammet Bayram, Mehmet Ali Karan, Eren Solmaz, Ahmet Çakıcı, Gökhan Özyurt, Gökhan Yavuzer, Hazreti Akdemir, Hüseyin Sevinçtekin, İbrahim Akkuş, Mehmet Yaşar Bilir, Mehmet Özgür, Muhammed Halıcı, Murat Göktaş, Mustafa Necati Işık, Nusret Güre, Ogün Doğan, Salim Arslanhan, Serdar Kurt, Şevki Öncel, Veysel Vural, Volkan Kahraman, Yasin Zülbaharoğlu, Yılmaz Aydın, Yılmaz Sönmez, Oktay Kesti, Murat Kürt, Nazım Yirmibeşoğlu, Sıraç Susuz, Mehdi Öztürk, Abdullah Yüksel, Vahap Polat ve Doğan Şeyda."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Orhan Aydın, istanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.