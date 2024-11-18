ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Yeniden Seçildi

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın yeniden bu göreve seçildi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen derneğin 13. Olağan Genel Kurulunda mevcut Genel Başkan Orhan Aydın güven tazeledi.

Aydın, yaptığı konuşmada, 11'inci ve 12'nci dönemlerde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "İki dönemdir maddi ve manevi tüm çalışmalarımız, ASKON'umuzun birlik ve bütünlüğünün tesisi, yarınların güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin inşası ve mazlumların hamiliği üzerine geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yeni döneme ilişkin planladıkları faaliyetlere de değinen Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın 7 kıtasında ASKON bayrağı dalgalandırılıyor. ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere 37 ülkede ASKON bayrağımızı dalgalandırarak üyelerimize hizmet ediyoruz. Avrupa yapılanmamız olan Almanya merkezli Avrupa koordinatörlüğümüzle Avrupa'nın 8 ülkesinde yapılanmamızı yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yeni dönemde önceliğimiz 81 vilayetimizde teşkilatlanmamızı tamamlamak ve ihracat odaklı hedef pazarlarımız başta olmak üzere dünyanın büyüyen ekonomilere sahip 100 ülkesinde ASKON bayrağımızı dalgalandırmaktır."

"Ticari network ağını hizmete sokuyoruz"

Orhan Aydın, tüm üyelerin kendi ürünlerini sergileyebilecekleri ve birbirleri ile iş yapacakları sanal ortamı hayata geçirdiklerini belirterek, üyelerden gelen talep üzerine ticari bir network ağı oluşturduklarını ve çok yakın zamanda devreye alacaklarını bildirdi.

13. Olağan Genel Kurul sonrası ASKON'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Orhan Aydın, Abdülkadir Akkuş, Abdullah Aydın, Abdurrahim Tavlı, Ahmet Feridun Altınöz, Ali Küçük, Ali Özcan, Bekir Aydın, Betül Işık, Bilal Çalışkan, Bilal Kara, Cengiz Deveci, Cihat Akın Arslan, Coşkun Alay, Efnan Mercan, Emre Tonkuş, Ercan Vergili, Erdi Çapar, Erkan Aydın, Fatih Furkan Akkaya, Bahadır Karakaş, Erkan Akkaş, Muhammed Emin Çelik, Fatih Aydın, Muhammet Bayram, Mehmet Ali Karan, Eren Solmaz, Ahmet Çakıcı, Gökhan Özyurt, Gökhan Yavuzer, Hazreti Akdemir, Hüseyin Sevinçtekin, İbrahim Akkuş, Mehmet Yaşar Bilir, Mehmet Özgür, Muhammed Halıcı, Murat Göktaş, Mustafa Necati Işık, Nusret Güre, Ogün Doğan, Salim Arslanhan, Serdar Kurt, Şevki Öncel, Veysel Vural, Volkan Kahraman, Yasin Zülbaharoğlu, Yılmaz Aydın, Yılmaz Sönmez, Oktay Kesti, Murat Kürt, Nazım Yirmibeşoğlu, Sıraç Susuz, Mehdi Öztürk, Abdullah Yüksel, Vahap Polat ve Doğan Şeyda."