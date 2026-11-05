ASO, AB finansmanlı projeyle 110 kursiyere 10 alanda mesleki eğitim verecek

Ankara Sanayi Odası (ASO), Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen proje kapsamında Türk vatandaşları ve göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımını desteklemek için harekete geçti. 10 farklı alanda 110 kursiyere mesleki eğitim verilerek sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ASO-SEM ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Teşvik Edilmesi Projesi" açılış programı gerçekleştirildi. ASO 1'inci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki ASO-SEM Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda projenin hedefleri, uygulama süreci ve mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Proje ile farklı toplumsal grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve istihdam süreçlerine katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Projenin ilk aşamasında 10 farklı alanda toplam 110 kursiyere mesleki eğitim verilecek. Kursiyerlerin yarısını Türk vatandaşları, diğer yarısını ise geçici veya uluslararası koruma altındaki göçmenler oluşturuyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra katılımcılara kişisel gelişim, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda da eğitimler sunulacak.

"İlk fazın ardından ikinci fazda 110 kursiyerimize daha eğitim vermeyi planlıyoruz"

Burada açıklamalarda bulunan ASO 1'inci OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, "Mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleriyle de kursiyerlerin çalışma hayatına daha donanımlı hazırlamayı hedefliyoruz. Çünkü bu proje yalnızca meslek kazandırmakla kalmıyor. İstihdama, toplumsal uyuma ve sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına da katkı sağlıyor. İlk fazın ardından ikinci fazda 110 kursiyerimize daha eğitim vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz, daha fazla insanın meslek edinmesine ve üretim hayatında yer almasına imkan sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası olarak kayıt potansiyel araştırması, insan kaynağını etkin değerlendirmenin ekonomik mahiyetini ortaya koyduğunu ifade eden Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Ata "2024 yılı verilerine göre ülke de 15 ila 29 yaş grubundaki gençlerimizin yüzde 25.9'u ne eğitimde ne istihdamda yer almaktadır. Genç kadınlarda ise bu oran yüzde 36 civarındadır. Araştırmalara göre bu kayıt potansiyelinin ekonomiye yıllık maliyeti 38 ile 47 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Bir yandan nitelikli çalışan bulmakta güçlük çeken sanayiciler, diğer yandan üretimden uzak kalan gençler var. İş gücü piyasasında bu uyumsuzluğu gidermek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Ankara Sanayicisi olarak insan kaynağının geliştirilmesi için sanayinin gelecekte ihtiyaç duyduğu yeni niteliklere odaklandığına dikkat çeken Ata, şunları kaydetti:

"Uluslararası projelerde aktif rol alarak sanayinin dönüşümüne cevap veren mesleki eğitim çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Bunun önemli örneklerinden biri 2005 yılında faaliyete başlayan ve Otomotiv Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz sürdürülebilir uzmanlığı yetiştirme projesidir. İtalya, İsviçre ve Polonya, üniversite ve kuruluşlarla birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir uzmanlığını isteyecek bir eğitim müfredatı hazırlıyoruz. Uluslararası politika ve geliştirme merkezinin sunduğu koruma kapsamında hayata geçirmek istenilen kapsayıcı girişimcilik ve İslam Destek Merkezi projesi de bu alandaki başka çalışmadır. 18 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu bireylerin iş gücü piyasasına katılımını girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 20 yeni işletmenin kurulmasına ve 173 kişinin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece ekonomik entegrasyonu yalnızca mevcut işleri yerleştirmek üzerine değil, yeni iş alanlarını, girişimcilik imkanlarını genişletilmeden ele alıyoruz."

Projenin Ankara'nın yanı sıra Adana, Konya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Kocaeli'nde de eğitimlerin yürütüleceğini dile getiren Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, "Türkiye, göç yönetiminde edindiği tecrübeyi, güçlü kurumsal kapasitesini ve uluslararası iş birliği imkanlarını kullanarak sürdürülebilir çözümler üretmeye devam etmektedir. Göçü, yönetilmesi gereken bir hareketliliğin ötesinde, doğru politikalarla ele alınması gereken çok yönlü bir süreç olarak görüyoruz" diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından kursiyerlerle bir araya gelinerek eğitim atölyelerinin ziyaret edildi.