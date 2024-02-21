ASO Başkanı Ardıç kariyer günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
ANKARA - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, bir okulda düzenlenen kariyer günü etkinlikleri çerçevesinde liseli öğrencilerle bir araya geldi.
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, bir lisede düzenlenen 'İş Dünyası'nda Başarı' isimli kariyer günü programına katıldı. Burada bir toplum için gençliğin önemine vurgu yapan Ardıç, programın düzenlendiği lisedeki öğrencilere başarılı olmaları için tavsiyelerde bulundu.
"Gençlik bir toplumun ümidi, geleceği ve kıvancıdır"
Burada bir konuşma gerçekleştiren Ardıç, bir ülkenin en büyük zenginliğinin o ülkenin gençleri olduğunu söyleyerek, "Gençlik bir toplumun ümidi, geleceği ve kıvancıdır. Gençlere önem verip ve onların iyi yetişmesine temin eden toplumlar geleceğe daha güvenle bakarlar. Toplumun yükselişi ve gelişimi parlak ve taze zihinlerin geniş hayallerine ve tutkularına bağlıdır. Bu parlak zihinler çalıştığımız çağın sahipleri olan gençlerdir" ifadelerini kullandı.
"İş dünyasının problemi gören, teşhis eden ve o problemi çözen insana ihtiyaç duyuluyor"
Ardıç, iyi yetişmiş insan kaynaklarına sahip toplumların üstün sıfatı alabileceği vurgusunu yaparak, "Dünyada teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor. Birçok işletme ürünlerini değiştirmese bile üretim proseslerini ayakta kalabilmek için değiştirmek zorunda. Yeni bantlar kuruyor, otomasyon yapıyor, otomatik tezgahlar alıyor, robotlar kullanıyor aksi takdirde hayatta kalamayacağını iyi biliyor. Ama en önemlisi bütün dünyada ihtiyaç duyulan aranan eleman profilini değiştiriyor. Artık iş dünyasının eline çekici ve testereyi alıp iş yapan insanlara değil, problemi gören, teşhis eden ve o problemi çözen insana ihtiyaç duyuluyor" açıklamasında bulundu.
"Her yıl 90 öğrenciye Çanakkale seyahati düzenleyeceğiz"
Ardıç, öğrenciler için Çanakkale seyahati düzenleyeceklerini belirterek, "İlk olarak Mehmet Bey'e sorduk, o da çok mutlu oldu. Bu yıldan başlamak üzere Çanakkale seyahati düzenleyeceğiz. Orada konaklayarak sizleri misafir edeceğiz. Toplamda 90 öğrencimizi her yıl Çanakkale'ye götüreceğiz" diye konuştu.
Ardıç, konuşmasının ardından öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak, kariyerlerinde başarılı olmaları için cesur olmalarını öğütledi. Programın ardından okul yönetimi tarafından Ardıç'a hediye takdimi yapıldı.
Programa, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra ASO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Halil Erol ve Burcu Bozkurt da katılım sağladı.
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