Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışa Çıktı

Biletinial, 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin biletlerini satışa sundu. Festival, 13-26 Eylül tarihleri arasında Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Açılışı Giuseppe Verdi'nin 'AIDA' operasıyla yapacak olan festivalde, Tchaikovsky'in 'Kuğu Gölü' balesi ve Tosca Operası da sahnelenecek.

29.07.2024 11:16
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Biletinial, bu yıl 31'incisi düzenlenecek Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin biletlerini satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne, 13-26 Eylül tarihlerinde Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro ev sahipliği yapacak.

Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 13 Eylül'de sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin dünyaca ünlü "AIDA" isimli opera eseriyle açılışını yapacak organizasyonun biletleri, Biletinial'da satışa çıkarıldı.

Festivalde, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşliğinde ünlü besteci Tchaikovsky'in "Kuğu Gölü" adlı bale eserini 20 Eylül'de sahneye taşıyacak.

Etkinliğin kapanışı ise 26 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün önemli yapımlarından 3 perdelik Tosca Operası ile yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos'ta ilk kez seyirciyle buluşturulacak eserde, görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia, gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar konu ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika

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