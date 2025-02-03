Asya Borsaları Gümrük Vergileriyle Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsaları Gümrük Vergileriyle Düştü

Trump'ın Kanada ve Çin'e ek gümrük vergileri sonrası Asya borsalarında satış baskısı artıyor.

03.02.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında ABD Başkanı Trump'ın, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Küresel piyasaların tamamında, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Kanada ve Avrupa Birliği'nden (AB) ek gümrük tarifelerine karşı atılacak adımlara ilişkin açıklamaların yanı sıra Çin tarafında da hükümet yetkilileri tarafından tedbirler alınacağı bildirilirken, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Pekin yönetiminin, Trump'ın ek gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamalarını artırmasını önlemek amacıyla ABD ile anlaşmak üzere bir hazırlıkta olduğu belirtildi.

Analistler, yarın Çin piyasalarının Çin Yeni Yılı tatili sonrası açılacağını ifade ederek, ek gümrük vergilerinin Çin iç piyasasında yansımalarının görülebileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI 48,7 olurken, Çin'de ocak ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 düşüşle 38.541 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalışla 2.454 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 20.119 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 76.946 puandan işlem görüşüyor.

Çin'de ise piyasalarda tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Gümrük Vergileriyle Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Gümrük Vergileriyle Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.