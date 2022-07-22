Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 yükselişle 55.922 puan ve Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 20.594 puan oldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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