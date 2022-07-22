Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

22.07.2022 11:04
Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri sonrası veri odaklı değerlendirmeler ön plana çıkmaya devam ederken, Asya piyasalarında yön arayışı sürüyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,4'e geriledi.

Ülkede çekirdek enflasyon yüzde 2,2'de sabit kalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 51,2'ye düştü.

Çin tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 3.269 puana ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 düşüşle 2.393 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 27.914 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 primle 137,6'ya yükseldi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 yükselişle 55.922 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 20.594 puan oldu.

YORUMLAR
500
Dünya tersine döndü! İşte Çin'deki iPhone satış oranı Dünya tersine döndü! İşte Çin'deki iPhone satış oranı Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:51 Pişkin hırsızlar, araç sahibinin bağırışına aldırış etmeden hırsızlığa devam etti
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement