Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

26.07.2022 11:01
Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından Alibaba hisseleri yeni günde yüzde 5'e yakın prim yaparken, Çin ve Hong Kong borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Analistler, Alibaba'nın adımıyla Çinli yatırımcıların şirket hisselerine daha kolay erişim sağlayacağını aktardı.

Öte yandan, Güney Kore yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, Güney Kore Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecinde politika alanının daha geniş olacağı beklentisi risk iştahını destekledi. Ülkede ayrıca finansal sıkıntıları bulunan şirketlere hükümet tarafından kredi desteği verileceği açıklandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 3.250 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 artışla 2.412 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 27.631 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 136,7'de bulunuyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,45 düşüşle 55.515 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,90 artışla 20.954 puan oldu.

YORUMLAR
500
Honor'un akıllı telefon satış gelirindeki yükseliş sürüyor Honor'un akıllı telefon satış gelirindeki yükseliş sürüyor Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:56 Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:54 Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 liradan alıcı buluyor
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:43 Güne yükselişle başlayan gram altın 992 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement