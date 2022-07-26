Öte yandan, Güney Kore yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, Güney Kore Merkez Bankası 'nın parasal sıkılaşma sürecinde politika alanının daha geniş olacağı beklentisi risk iştahını destekledi. Ülkede ayrıca finansal sıkıntıları bulunan şirketlere hükümet tarafından kredi desteği verileceği açıklandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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