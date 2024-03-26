Asya Borsaları Makroekonomik Veriler Öncesi Temkinli

Asya borsaları haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesi temkinli bir duruş sergiliyor.
Dünyanın önde gelen merkez bankaları yılın ilk çeyreğindeki toplantılarında çoğunlukla politika faizinde değişikliğe gitmezken, gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.
Dün, New York borsasındaki seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bu sene yalnızca bir faiz indirimi, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 3 faiz indirimi beklediğini aktarırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bildirdi.
Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi.
Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 151,3 seviyesinde bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi dünkü kapanışın hemen altında 40.398 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi son iki yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerilese de yüzde 0,6 primle 2.753 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 72.610 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2'ye yakın yükselişle 3.031 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 16.702 puandan işlem görüyor.
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle katıldığı toplantıda Gazi şehirde yürütülen yeşil şehir çalışmaları ve yeni projeleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Geçen yıl Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) 526 milyon 364 bin 972 araç yararlandı. HGS, engelsiz geçiş, otomatik ücret tahsili ve radyo frekansı ile tanımlama gibi avantajlar sunuyor. HGS'lerin otoyollarda yaygınlaştırılması devam ediyor. Ücret toplama istasyonlarındaki ekipmanlar yerli olarak tasarlandı. HGS üzerinden geçiş yapan araç sayısı 2023 yılı sonunda 526 milyon 364 bin 972'ye ulaştı.
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Trakya'da çam ağaçlarındaki tırtıl popülasyonunda büyük artış olduğunu belirtti. Tırtılların ağaçların yapraklarını sarartıp kurumasına neden olduğunu ifade eden Tan, sorunun biyolojik mücadele yöntemleriyle çözülebileceğini söyledi.
Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 18 Ocak'ta yapılan genel kurula hile karıştırmak isteyenler hakkında Bakanlıkça soruşturma başlatıldığını belirterek, çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi. Özer, hilelerle dolu skandal genel kurulda kendi seçimlerini garanti altına almak adına organize edilen hileli delege belirlenmesi hususunda soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Van Gölü Havzası'nın ihtiyaç duyduğu yağış gerçekleşti. 2024 yılında özellikle ocak, şubat ve martta artan yağışlar havzayı rahatlattı. Van Gölü'nün su seviyesi kaybı için umut oldu. Yağışlar tarım, hayvancılık ve içme suyu temininde olumlu etki yapacak. Kuruyan göller suyla buluşacak ve geri çekilmeler azalacak. Uzun vadeli su yönetimi planlamaları yapılması gerekiyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçılar, av sırasında çok sayıda ölü göçmen denizanasıyla karşılaştı. Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonlarını artıran 'Rhopilema Nomadica' türü göçmen denizanaları, ilçedeki balıkçı esnafını olumsuz etkiledi. Balıkçılar, ağlarını temizlemek için büyük çaba sarf ediyor ve denizanalarının birkaç ay içinde yok olmasını umut ediyor.
Edirne İl Özel İdaresi, köylerdeki tarımsal sulama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde yer alan 3 yeraltı kuyusunun kapalı sistem sulama hattı yapımının ikinci etabı tamamlandı. Ayrıca Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde düşük basınçlı sulama hattı ve 'V' kanal yapımı çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi ekipleri ayrıca Paşayenice köyünde sulama göletinin pompajla terfi istasyonu yapımını da tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.029,50 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,12 puan değer kazanarak 9.029,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile elektrik olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın geri kalanında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
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