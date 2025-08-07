Asya Borsaları Trump'a Tepki - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsaları Trump'a Tepki

07.08.2025 10:26
Trump'ın çip tarifeleri açıklamaları Asya borsalarında yükseliş, Hindistan'da negatif ayrışma yarattı.

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çiplere yönelik tarifelerden ABD'de yatırımı bulunan üreticilerin muaf tutulacağı açıklamalarıyla alış ağırlıklı seyrederken, Hindistan borsası Trump'ın ülkeye ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamasıyla negatif ayrıştı.

Başkan Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyleyen Trump, bu ürünlere yaklaşık yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini belirtti.

Trump'ın söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını belirtmesinin ardından bu adımın tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler azaldı.

Konuya yönelik olarak Asya tarafından ardı ardına açıklamalar geldi.

Güney Kore'nin üst düzey ticaret temsilcisi, ABD ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, ülkenin önde gelen yarı iletken üreticileri Samsung ve SK Hynix'in söz konusu tarifelerden muaf tutulacağını açıkladı.

Tayvan da dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin ABD'deki mevcut yatırımları sayesinde yeni gümrük tarifelerinden muaf tutulacağını bildirdi.

Analistler, Trump'ın çip ve yarı iletkenlere yönelik yüksek tarife açıklamalarının Asya borsalarında olumsuz etki yaratmamasında, büyük üreticilerin halihazırda ABD'de yatırımları bulunması ve bu nedenle tarifelerden muaf tutulmalarının etkili olduğunu belirtti.

Bu gelişmelere ek olarak Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürdüğü gerekçesiyle Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başka ülkelerin kendi ulusal çıkarları için attığı adımlar nedeniyle ABD'nin Hindistan'a ek tarife uygulamayı seçmesi talihsizdir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu adımların "adaletsiz, mesnetsiz ve mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır." denildi.

Analistler, söz konusu kararın Hindistan borsasında olumsuz karşılandığını, bu nedenle Hindistan piyasalarının diğer Asya borsalarından negatif ayrıştığını ifade etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'in ihracatı, temmuzda dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artış kaydederek, yüzde 5,4'lük beklentiyi aştı. Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklere karşın Çin ürünlerine talebin devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkenin ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. Böylece Çin'in dış ticaret fazlası temmuzda 98,2 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı. Bu dönemde 104,7 milyar dolarlık fazla öngörülüyordu.

Japonya'da haziran ayı öncü endeks ise beklentiler dahilinde 106,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artışla 41.058,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,92 yükselişle 3.227,68 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 kazançla 3.640 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 25.065 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 80.118 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

