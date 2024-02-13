Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı. Analistler, küresel piyasaların, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlediğini belirtti. Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiği ifade edildi. Yeni yıl tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar halen kapalı iken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ülkenin en büyük şirketlerinden Softbank'taki yüzde 10'u aşan yükselişle son 35 yılın zirvesine çıktı. Softbank'taki yükselişte şirketin çip tasarımcısı Arm Holdings'te pay sahibi olmasının önemli rol oynadığını belirten analistler, Japonya Merkez Bankası yetkililerinin de faiz artırımı için acelelerinin olmadığı yönündeki açıklamaların bölgede risk iştahını desteklediğini ifade etti. Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 artışla 2.649 puana yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,89 yükselişle günü 37.963 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 149,5 seviyelerinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 71.530 puanda seyrediyor.

13.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, küresel piyasaların, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini ifade etti.

Yeni yıl tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar halen kapalı iken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ülkenin en büyük şirketlerinden Softbank'taki yüzde 10'u aşan yükselişle son 35 yılın zirvesine çıktı.

Softbank'taki yükselişte şirketin çip tasarımcısı Arm Holdings'te pay sahibi olmasının önemli rol oynadığını belirten analistler, Japonya Merkez Bankası yetkililerinin de faiz artırımı için acelelerinin olmadığı yönündeki açıklamaların bölgede risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 artışla 2.649 puana yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,89 yükselişle günü 37.963 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 149,5 seviyelerinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 71.530 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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Merkez Bankası, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Japonya, Borsa, Çin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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