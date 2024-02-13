Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
Analistler, küresel piyasaların, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini ifade etti.
Yeni yıl tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar halen kapalı iken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ülkenin en büyük şirketlerinden Softbank'taki yüzde 10'u aşan yükselişle son 35 yılın zirvesine çıktı.
Softbank'taki yükselişte şirketin çip tasarımcısı Arm Holdings'te pay sahibi olmasının önemli rol oynadığını belirten analistler, Japonya Merkez Bankası yetkililerinin de faiz artırımı için acelelerinin olmadığı yönündeki açıklamaların bölgede risk iştahını desteklediğini ifade etti.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,12 artışla 2.649 puana yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,89 yükselişle günü 37.963 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 149,5 seviyelerinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 71.530 puanda seyrediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinden yapılan açıklamada ''Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. İçten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak'' denildi.
Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak olan bayram ikramiyesi zammında. Masada olası 3 senaryo var. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, İYİ Parti tarafından Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi. Gümüş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verdi.
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası dün akşam yapıldı. Galaya siyah tül elbisesiyle katılan Büyüküstün, şıklığı ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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