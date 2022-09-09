Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

09.09.2022 10:18
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Çin'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,3 yükseldi. Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, yavaşlama sinyallerinin arttığı ülke ekonomisini desteklemek için Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) hareket alanını artırdı.

Öte yandan, yendeki hızlı zayıflama karşısında yetkililerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yenin son hareketlerinin "ekonominin temel istikrarlarından uzak" olduğunu belirterek, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli tedbirlere hazırız." dedi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda da hızlı yen hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayarak, "Döviz kuru hareketlerini dikkatle izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin yanı sıra önde gelen merkez bankalarının alacağı aksiyonlara ilişkin belirsizliklerin de azalması küresel çapta risk iştahını destekledi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.262 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 2.384 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 6.894 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 28.215 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,1 altında 142,5'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 59.759 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükselişle 19.354 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

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