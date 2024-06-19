Asya Borsalarında Çin Hariç Pozitif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, gözler yarın açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığı 1 trilyon 221,3 yen ile beklentilerin altında geldi.

Yıllık bazda ithalat yüzde 9,5 artış ile beklentilerin altında kalırken, ihracat yüzde 13,5 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, cuma günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.535 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 artışla 2.796 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 azalışla 3.017 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 kazançla 18.362 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 77.377 puanda bulunuyor.