Asya Borsalarında İyimser Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında İyimser Seyir

11.08.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Rusya'nın Ukrayna görüşmesi sonrası Asya borsalarında alış ağırlıklı yükseliş görülüyor.

Asya borsalarında, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışı sonrasında artan risk iştahıyla alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri ertelemesine ilişkin süre yarın sona ererken, bu sürenin tekrar uzatılabileceğine yönelik beklentiler masada yer alıyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geleceğine ilişkin haber akışının risk iştahını olumlu etkilemesi Asya piyasalarına da pozitif yansıdı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki ülke liderinin Alaska'da 15 Ağustos'ta yapacakları görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacaklarını bildirdi.

Güney Kore piyasaları ise negatif ayrıştı ve ülke borsasında hafif gerileme görüldü.

Bölgeyi ilgilendiren diğer gelişmeler de takip edilirken Nvidia ve AMD yarı iletkenler için ihracat lisansı alabilmek amacıyla Trump yönetimiyle yaptıkları anlaşma kapsamında Çin'e çip satışlarından elde ettiği gelirlerin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etti.

Öte yandan hafta sonu açıklanan verilere göre Çin'de temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda değişmedi.

Analistler, Çin'de özellikle imalat sanayisi sektöründe deflasyon endişelerinin yoğun bir şekilde görüldüğünü diler getirerek, ülkede bu hafta açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla ipucu vereceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 azalışla 3.209,22 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.647 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 24.886 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 80.034 puanda bulunuyor.

Japonya borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Hindistan, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Borsa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında İyimser Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında İyimser Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.