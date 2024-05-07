Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesiyle birlikte Asya pay piyasalarında yön arayışı öne çıkıyor. Japonya'da döviz gelişmeleri ve Çin'de konut sektörüne destek verilmesi takip ediliyor. Avustralya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı. Nikkei 225 endeksi yükselirken, Kospi ve Şanghay Bileşik endeksi de artış gösterdi.

07.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ederken, Asya pay piyasalarında yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, Japonya'nın döviz yetkilisi Masato Kanda'nın hükümetin dövize müdahale etmesine gerek olmadığını söylediğini kaydederek, Japon yenindeki gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 154,43 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI 54,3 ve bileşik PMI 52,3'le beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin'de ise hükümetin konut alımını kolaylaştıracak adımlarına devam etmesi, sıkıntıda olan gayrimenkul sektörüne destek verilmeye devam edildiği şeklinde yorumlanıyor.

Bugün, Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,35'te sabit bırakırken, atılacak adımların verilere bağlı olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artışla 38.796 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 2.734 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.143 puana yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 18.460 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 73.426 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Avustralya, Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Hindistan, Hükümet, Japonya, Japon, Kore, Fed, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement