Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ederken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri takip ediliyor. Japonya Merkez Bankası'nın politikaları ve Japon yeninin değer kaybı da fiyatlamaları etkiliyor. Japonya'da tahvil faizi yükselirken, Çin'de deflasyon endişeleri devam ediyor. Nikkei 225 endeksi yükselirken, diğer Asya borsaları karışık bir seyir izliyor.

14.05.2024 10:18
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, enflasyonun istenilen seviyeye çıkmamasına karşın Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdürmesinin bankanın politika alanını daraltırken, fiyatlamaların da zorlaşmasına neden olduğunu söyledi.

Dün, Japon basınında yer alan BoJ'un tahvil alımını azaltacağı yönündeki haberlerin etkisiyle tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, Japonya'nın 20 yıllık tahvil faizi son 11 senenin en yükseğine çıktı.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan verilere göre ÜFE aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 0,9 ile öngörülerin sınırlı da olsa üzerinde artış gösterdi.

Analistler, Çin'de devam eden deflasyon endişesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 38.314 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.730 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.144 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 19.133 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 72.976 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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