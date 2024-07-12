Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiği belirtiliyor. Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık son iki buçuk ayın en güçlü yükselişini kaydetmesiyle ülke pay piyasalarındaki sert düşüş dikkati çekti. Çin'de ticaret fazlası beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 41.236 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.856 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.972 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazancıyla 18.260 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 80.517 puanda bulunuyor.

12.07.2024 09:53
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık son iki buçuk ayın en güçlü yükselişini kaydetmesiyle ülke pay piyasalarındaki sert düşüş dikkati çekti.

Son dönemlerde son 38 yılın rekor seviyelerinde seyreden dolar/yen paritesi, dün yüzde 1,75'lik düşüşle günü 158,82 seviyesinden tamamlayarak, 1 Mayıs 2024'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Parite şu dakikalarda, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 159,17 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ticaret fazlası haziranda 99,05 milyar dolarla beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi mayısta yüzde 3,6 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 41.236 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.856 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.972 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazancıyla 18.260 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 80.517 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Japon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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