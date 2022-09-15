Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak 3.200 puanın hemen altından kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.402 puana ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 6.843 puan oldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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