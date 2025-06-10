Asya Borsalarında Ticaret Görüşmeleri Belirsiz

Asya borsalarında, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine yönelik artan iyimserliklere karşın görüşmelerin sonucuna yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle yön arayışı öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserliklere karşın yatırımcıların "bekle ve gör" yaklaşımını benimsemesiyle karışık seyir izleniyor.

Bugün devam eden ticaret görüşmelerinde Çin'in nadir toprak elementleri ihracatı ile ABD'nin Çin'e uyguladığı bazı teknolojik ürünlerdeki kısıtlamaların ele alınması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in, Güney Kore'de göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerini daha yüksek seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Çin ve Güney Kore'nin uluslararası ve bölgesel duruma daha fazla istikrar sağlaması gerektiğine işaret eden Şi, iki ülkenin serbest ticareti ve çok taraflılığı birlikte savunması, küresel ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin işlerliği ile istikrarını birlikte güvenceye alması gerektiğini vurguladı.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin piyasa katılımcılarıyla yakın iletişim halinde olarak uygun borç yönetim politikaları uygulayacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.201 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.871 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.385 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 24.139 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 82.502 puan seviyesinde bulunuyor.