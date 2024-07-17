Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı. ABD'deki seçim belirsizlikleri ve Çin-ABD ticaret savaşları piyasaları baskılamaya devam ediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi düşüş yaşarken, Güney Kore'de Kospi endeksi geriledi. Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşerken, Hindistan borsaları tatil nedeniyle kapalıydı.

17.07.2024 09:57
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Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerin Asya pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, Çin ile ABD arasındaki olası ticaret savaşlarının piyasaları baskılayan ana etken olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,43 azalışla günü 41.097 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 157,9 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 düşüşle 2.843 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 17.740 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.967 puan olurken, Hindistan borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor - Son Dakika

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