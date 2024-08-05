At ve katırlarla domates hasadı Türkiye'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

At ve katırlarla domates hasadı Türkiye'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor. Lezzeti, aroması ve ağırlığıyla dikkat çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Tarlada kilogramı 30 liraya satılan domatesler, hayvan gübresi kullanılarak üretiliyor ve at-katır ile naklediliyor.

05.08.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

At ve katırlarla domates hasadı

Türkiye'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşınıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adı olan "Bulanık Domatesi" ismiyle piyasaya sunuyor. Lezzeti, aroması ve bazıları 1 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkati çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor. Market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükenen Bulanık domatesi, tarlada kilogramı 30 liraya satılıyor. Bölgeden 2024 yılı sezonunda yaklaşık 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Bin 800 rakımlı tepelerde, buz gibi kaynak suyu ile yetiştirilen ve zirai ilaç kullanılmayıp hayvan gübresi ile üretilen domatesler, sarp arazilerden at ve katırlara yüklenip civar illere ve Kahramanmaraş haline yetiştirilmek üzere kamyonlara naklediliyor.

Domates üreticisi Ali Bozlakoğlu, "Kahramanmaraş'ta Bulanık domatesi diye ünlüdür. Buranın geçim kaynağı domates üreticiliğidir biz burada at ve kendi imkanlarımız ile hasadınım yaptığımız ürünleri sevk ediyoruz" dedi.

Nurullah Ayyıldız ise "Tohum dedelerimizden kalmadır. Köyümüzün hava ve suyunun etkisiyle domateslerimiz çok güzel oluşuyor. Semt pazarları ve hale gönderiyoruz ürünlerimizi" diye konuştu.

At ve katırlarla domates hasadı Türkiye\'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Bulanık, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi At ve katırlarla domates hasadı Türkiye'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:53:53. #1.13#
SON DAKİKA: At ve katırlarla domates hasadı Türkiye'nin en iri domatesi bin 800 rakımlı arazilerde hasat ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement