Ata tohumunda hasat sevinci - Son Dakika
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Ata tohumunda hasat sevinci

04.07.2022 10:13
Ata tohumunda hasat sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen ata tohumu projesinde hasat sevinci yaşanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen ata tohumu projesinde hasat sevinci yaşanıyor. İbradı ve Gündoğmuş'ta gerçekleşen yılın ilk ata tohumu hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla kırsal mahallelerdeki çiftçilere ata tohumu desteği sağlıyor. Terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandıran ata tohumu projesinde hasat dönemine girildi.

Kuraklığa ve iklime dayanıklı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde Aralık ayında toprakla buluşturulan ve başak veren ata tohumları hasat edildi. İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde 26 dönüm, Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde 37 dönüm atıl haldeki tarım alanına ekimi yapılan kuraklığa ve sert iklime dayanıklı Karakılçık ve Kayra türü buğdaylar verimliliği ile çiftçilerinin yüzünü güldürdü.

Samanlar yangın bölgesindeki çiftçilere

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, ata tohumundan tahminin üzerinde bir verim elde edildiğini belirterek, "Belediyemizin uzman personeli tarafından sürekli olarak kontrol edilen buğdaylar iyi bir gelişim gösterdi. Elde ettiğimiz buğdayların dörtte birini alarak bir sonraki yıl tekrar toprakla buluşturmak üzere çiftçilerimize dağıtacağız. Çıkan sap ve samanlar ile de Manavgat yangınında etkilenen hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize balya desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"Çok güzel verim aldık"

Ürünlü Mahalle Muhtarı Murat Yamansoy, "Başkanımız kırsaldan kalkınma desteğiyle mahallemizdeki atıl arazilere buğday ekmiştik. Karakılçık buğdayından çok güzel verim aldık. İnşallah bu desteğin devamı gelir " dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ata tohumunda hasat sevinci - Son Dakika

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