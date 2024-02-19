Antalya Tarım Konseyi, yerel seçim öncesinde tarım sektörünün beklentilerini belirledi

Ekonomi

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), yerel seçim öncesinde tarım sektörünün belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlardan beklenti ve talep eğilimlerini belirlemek amacıyla toplantı düzenledi. ATAK Başkanı Ali Çandır, toplantıda dile getirilen sorun, talep ve önerilerin rapor olarak başta büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere yerel yönetimlere aday olanlara sunulacağını bildirdi.

ATAK'ın tarım paydaşlarını bir araya getirdiği toplantı, ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı. ATAK Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Üyesi Erdoğan Ekinci, ATAK İcra Kurulu Üyeleri Ali Bahar, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ali Top, Nazif Alp ve danışma kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, tarım sektörünün yerel yönetimlerden beklentileri konuşuldu.

ATAK Başkanı Ali Çandır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların seçileceğini belirterek, tarım sektörünün yerel yöneticilerden beklentilerini görüşmek üzere bir araya geldiklerini kaydetti. Toplantıda dile getirilen sorun, talep ve önerilerin rapor haline getirilerek seçim öncesinde, yerel yönetimlere aday olanlara ulaştırılacağını kaydeden Çandır, taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Toplantıda tek tek söz alan icra kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri, tarıma yönelik sorun, talep ve önerilerini dile getirirken, yerel yönetimlere aday olanların seçim taahhütlerinde tarıma yer vermesini beklediklerini kaydetti. Toplantıda sonunda hazırlanan ATAK raporunda, üyelerin talep ve önerileri içeren 32 madde yer aldı.

"Bütünşehir yasası maliyetleri arttırdı"

Raporda, Bütünşehir Yasası'nın kırsaldaki tarımsal faaliyetleri zorlaştırdığı vurgulanırken, maliyetleri yükselttiğine dikkat çekildi. Yerel yönetimlerle tarım sektörünün ilişkisinin büyük bölümünün harç ve vergi ödemelerinden ibaret olduğunu kaydeden ATAK üyeleri, yerel yönetimlerin ayda en az bir kere tarım sektörüyle toplantı yapmasını, sektörel plan, proje, destek ve yönlendirme faaliyetlerinin görüşülmesini talep etti. Raporda, "Kırsal alan ve tarımsal faaliyetler ile ilgili konulardaki planlamalar ve projelendirmeler yöredekilerle önceden paylaşılmalı ve görüşler dikkate alınmalıdır" ifadesi yer aldı.

"Kırsala destek önemli"

Kırsala yönelik tarımsal desteklerde amaca ulaşma ve etkili olma düzeyinin geliştirilmesi gerektiği kaydedilen raporda, "Gübre, ilaç, tohum, fide, yem gibi özellikli girdi destekleri kırsalın niteliklerine uygun, şeffaf ve yaygın şekilde verilmelidir. Enerji ve sulama gibi genel amaçlı destekler, tüm kırsalda yoğunluğa göre yaygınlaştırılarak verilmelidir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yenilenebilir (güneş, rüzgar) enerji yatırımlarına kırsalın özelliklerine uygun etkili destek verilmelidir. Veteriner ve ziraat mühendisi danışmanlıkları tüm kırsala planlı ve etkili biçimde yaygınlaştırılarak sağlanmalıdır. Ürünlerin bollaştığı ve fiyatlarının maliyet altına geldiği dönemlerde doğrudan alım destekleri vermelidir. Küçükbaş hayvancılığa ve özellikle Teke yöresi değerlerine önem verilmeli ve etkili desteklenmelidir. Göçer hayvancılık artırılmalı ve desteklenmelidir. Sulak alanlar, eylek, yaylak ve meralar koruma altına alınmalı ve rehabilitasyonu yapılmalıdır. Kırsaldaki tarımsal faaliyetlerle ilgili acil konularda hızlı, etkili ve şeffaf destek vermelidir. Kırsalda damla sulamaya destek artmalıdır yerel yönetimlerin kırsaldaki sulama, enerji, atık, mera ıslah ve ulaşım gibi sektörel altyapı yatırımları geliştirilmelidir" talepleri yer aldı.

"Gençleri kırsalda tutacak proje beklentisi"

ATAK üyeleri, tarıma ve tarımsal kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini özellikle vurguladı. Tarım paydaşları, gençlerin kırsalda kalmasını sağlayacak eğitim, öğretim imkanlarının sağlaması ve gençlere yönelik tarımsal projelere özel önem vermesini istedi.

"Kırsala kreş talebi"

ATAK üyeleri, kırsalda okul öncesi çocukların eğitim alabileceği ana okulu, kreşlerin açılması, yine kırsalda okullaşmaya acilen geri dönülmesi, yerel yönetimlerin da buna destek vermesi beklentisini dile getirdi. Raporda, "Kırsalda yaşam refahını artırıcı eğitim, sağlık, kültür ve spor yatırımları yapılmalıdır" ifadesi yer aldı.

"Kırsalın altyapısı güçlendirilmeli"

Kırsaldan kente ulaşımın kolay hale getirilmesi gerektiğini dile getiren tarım sektörü paydaşları, bunun kırsaldan kente göçü önleyeceğine dikkat çekti. Raporda, yerel yönetimlerin kırsaldaki altyapı yatırımlarına önem vermesi istenirken, "Tarımsal atıkların toplanması, geri kazanılması ve dere yataklarının ıslah edilerek temizlenmesi sağlanmalıdır. Çay ve derelerin kadastro çalışmaları ile denize ulaşımı engellendiği için su basması-sel felaketleri yaşanmaktadır. Çay ve dere kenarlarına inşaat yapı izni verilmemelidir. Yağmur sularının tutulması ve yağmur hasadı projeleri geliştirilmelidir. Kırsalda yapılan evlerde elektrik, su ve diğer donatım hatlarıyla ilgili ruhsat sorunları çözülmelidir. Bu durum bile tersine göçü olumlu etkileyecektir. Belediye kırsalda iç taraflarda kalan tarlalara yol açmalıdır. Kırsal kesimdeki mera, tarım alanı ve benzeri taşınmazlarla ilgili muhtarların dava açma hakkı yeniden verilmelidir. Yerel yönetimler bu konuya destek olmalıdır" talepleri dile getirildi.

Konsey üyeleri, merkez hal'in Antalya'ya yaraşır ve cazip düzeye getirilmesini isterken, ilçe hallerinin ilçe belediyelerine devredilmesi ve ortak veri tabanı oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Raporda, şehir merkezlerine yığılmış AVM'lere yenilerinin eklenmemesi görüşü de yer aldı. - ANTALYA