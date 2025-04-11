ATO Başkanı Baran, Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Nurkovic ile görüştü Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in karşılıklı temas ve ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve o günden bu yana ilişkilerin gelişerek devam ettiğini bildirdi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in gerçekleştirdiği karşılıklı temas ve ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Baran, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ'ı coğrafi konumu, gelişen altyapı kapasitesi ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarına erişimi nedeniyle stratejik ülke olarak gördüklerine dikkati çeken Baran, Türkiye'nin Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında yer aldığını ve bu ülkede inşaat başta olmak üzere, tekstil, gıda, hayvancılık, tarım, turizm, bankacılık, enerji gibi birçok alanda Türk yatırımlarının bulunduğunu kaydetti.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic de 2006'da kurulan genç bir devlet olarak, ekonomilerini geliştirmeye önem verdiklerini ve bu nedenle Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaret programını ATO ile taçlandırmak istediklerini belirtti.