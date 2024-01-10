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ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Baran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:49
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen Baran, Anadolu Ajansının basın sektörünün en kıymetli markası ve en önemli değeri olduğunu belirterek, "Bu çalışmaya keyifle katılıyorum. AA'yı takdir ediyor, teşekkür ediyoruz." dedi.

Baran, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Sezen'in "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" isimli fotoğrafına oy veren Baran'ın "Haber" kategorisindeki tercihi ise Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" adlı fotoğrafı oldu.

"Çevre-Yaşam" kategorisindeki fotoğraflardan Saim Hayman'ın "Dağlar arasında" karesine oy veren Baran, "Spor" kategorisinde de Ales Beno'nun "Elle müdahale" adlı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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Gürsel Baran, Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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